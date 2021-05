La respuesta de Dalma Maradona a los rumores de embarazo

Dalma Maradona con su sobrino Benjamín en brazos; Gianinna carga a la beba de su hermana, Roma

“¡Atención!”, anunció Marcela Tauro al aire, en Fantino a la tarde. “Me están confirmando cuál de las hijas de (Diego) Maradona estaría embarazada...”, agregó de inmediato, casi sin darle tiempo al conductor para que pueda salir de su sorpresa. Hubo unos segundos de silencio y zozobra. “Tomen a Tauro que es la noticia...”, atinó a decir Alejandro Fantino, antes de un “pará”. De uno solo.

“No lo digas todavía. Vamos a...”, agregó, casi pisándose a sí mismo. “Hay un tiempo que hay que confirmarlo”, aportó la panelista, en referencia a la prudencia indicada para los primeros tres meses de gestación. “Tiralo en potencial: la notica de un posible embarazo”, sugirió Fantino. “De una de las hijas de Maradona”, completó Tauro.

Dalma, Gianinna y Jana: El 10 tuvo tres hijas. Las dos primeras, con Claudia Villafañe. La última, fruto de una relación extramatrimonial de Maradona con Valeria Sabalian, que duró tres meses. ¿Quién de ellas sería? Tauro aporta un dato que quita un nombre: la hija de Diego que estaría esperando un bebé ya fue madre. Dalma lo es: tiene a Roma Caldarelli, de quien en marzo cumplió dos años. Y Gianinna a Benjamín, de 12. Siguiendo la información de la ex panelista de Intrusos, Claudia estaría esperando su tercer nieto. Y nada de eso.

Marcela Tauro

Pasaron varias horas antes de que las involucradas en el rumor se manifestaran al respecto. Lo hizo Dalma, en sendos mensajes en su Twitter. “Solo aclaro que ni mi hermana ni yo estamos embarazadas para terminar con un enigmático pedorro que lo único que hace es exponernos a nosotras como mujeres con temas personales”, afirmó, y fue contundente: “¡No esperar tiempo prudencial ni nada! ¡Es no, y punto!”.

La integrante de Un día perfecto, por FM Metro, reconoció que “mil veces” la han involucrado en rumores de embarazo. Pero esta vez, su reacción es diferente: “¡No tengo ganas de bancármelo!”. Y apuntó a la periodista. “Inventar embarazos, ¿no atrasa? -interpeló la actriz-. Que una mujer tenga que desmentir o aclarar algo tan personal, ¿no atrasa? Una violencia que los varones no entenderán nunca... Pero esta vez el rumor lo inventó una mujer...”.

Luego de sus tuits, respondió algunos comentarios. Uno, de un famoso. “¡Felicidades! No sabía nada!”, le escribió Jey Mammon, a pura ironía, compañero suyo la emisora de Palermo. “Tal cual, gracias, Jey”, puso Dalma. Con otro, resultó más imperativa. “No nos subestimes a los hombres. ¿Estás embarazada?”, se hizo eco un joven. “¡¡Si!! Y es tuyo”, contestó la hermana de Gianinna.

Los posteos en Twitter de Dalma Maradona

Esta misma semana Dalma también le respondió a un periodista. En este caso, otro ex Intrusos: Pablo Layus. Pero la temática fue completamente distinta: su enfrentamiento personal con Verónica Ojeda.

Todo surgió cuando el periodista cordobés hizo mención a la cantidad de veces que Dalma, Gianinna y la propia Ojeda “contaron que querían hablar con Maradona y no podían porque el entorno no las dejaba, no nos alcanzaría un programa”. Y consideró: “Esta situación cansa a cualquiera”.

No obstante, la mayor de las hijas de Diego hizo una salvedad. “Con la única diferencia que muchas veces la que no nos comunicaba con mi papá era ella... Mucho tiempo después se ve que le pasaba lo mismo que ella hizo”, lanzó, enojada, en días en que se conoció el informe de los 11 peritos de la Junta Médica sobre las causas de la muerte del mejor futbolista de todos los tiempos.

SEGUIR LEYENDO: