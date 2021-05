Cinthia Fernández lloró al contar que le ganó un juicio a Matías Defederico: “Le voy a embargar la casa donde vivo”

Cinthia Fernández contó que le ganó un juicio por alimentos a Matías Defederico (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

Cinthia Fernández y Matías Defederico fueron, y siguen siendo, protagonistas de un escándalo mediático desde hace ya varias semanas. La bailarina lo acusó de incumplir la cuota alimentaria de sus tres hijas y hasta de ejercer violencia hacia ella, algo que él desmiente categóricamente. Cansada de esta situación, ella decidió llevar el conflicto a instancias judiciales, y este jueves la ex Bailando obtuvo un fallo a favor en lo que respecta a las obligaciones económicas que el ex futbolista tiene como padre.

“Hicieron firme la sentencia de la deuda que él tiene por la cuota de alimentos, así que ya salió a favor mío. Hace dos años estoy esperando que me pague, mantengo mi casa yo, él me pasa una parte muy mínima, que no fue lo que firmamos. La Justicia lo va a embargar. Él tiene bienes, yo podría ir por el auto, prohibirle la salida del país, pero jamás lo hice. Sí voy a ir por la casa que quiero que quede a nombre de mis hijas, que es donde yo vivo”, explicó en Los Ángeles de la Mañana, donde también destacó que contó con la ayuda de su ex, Martín Baclini.

Cinthia se enteró del fallo justo antes de entrar a hacer el programa, a través de un mensaje de su abogado Bernardo Beccar Varela, por lo que aún no pudo obtener demasiados detalles, pero aseguró: “Yo presenté la deuda hasta noviembre, pero como siguió y cada vez me baja más la cuota en base a que supuestamente no puede pagar, voy a seguir. Dice que no tiene trabajo y es mentira, tiene un montón de ofertas, es una decisión de él que no haya querido jugar más al fútbol”.

En esa línea, Pía Shaw le consultó que sintió al conocer la sentencia a su favor. “Me largué a llorar como una bol...Lo digo y me emociono porque es muy difícil todos los meses...no es que yo estoy llorando por la guita, yo laburo y no me falta nada gracias a Dios. Pero es un esfuerzo muy grande mío y también la crítica de ´ésta está mintiendo´ o ´lo quiere vivir´, y no, es lo que corresponde y lo que está firmado”, relató visiblemente emocionada. Y añadió: “Aparte nunca lo viví, cuando estaba con él, yo tenía mi plata”.

En febrero, justo antes del comienzo de las clases, la panelista del programa de Ángel De Brito había contado que su ex pareja de no ayudarla con los gastos de los útiles escolares de Charis, Bella y Francesca. “Al pelotudo del padre de mis hijas: las nenas no pueden esperar, los libros se compran ahora. Por lo tanto si te podés ir de vacaciones, podés pagar de inmediato los 17 libros. Aprendé a ser padre, aprendé a tener prioridades y el día que pagues todas tus obligaciones, no te juzgaré por que te vayas de vacaciones. Mis hijas no esperan ni para comer, ni para equiparse para el colegio, pero tranquilo, vaguito, que mamá siempre está”, había escrito en aquél entonces en su cuenta de Twitter.

Cinthia Fernández salió al cruce de su ex Matías Defederico (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

Ante estas acusaciones, el futbolista publicó unas capturas de pantalla de las conversaciones privadas que mantuvo con la madre de sus tres hijas, en las que según él, ella no le responde ante su consulta sobre qué era lo que necesitaban las niñas. Furiosa con esta situación, Fernández no se quedó callada. “Ayer estábamos haciendo un vivo como hacemos siempre en los cortes y yo tiré, siempre tenemos ese humor, que se va de vacaciones pero no puede pagar los libros. Y él publicó ´Nunca dije que no puedo´. No entendí cuál es la mentira, ¿que falta la palabra ‘no puedo’? Si me decís ´lo pago el mes que viene’, yo entiendo que no podés, pero te vas de vacaciones. Yo no tengo por qué esperar y mis hijas tampoco”.





