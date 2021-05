El consejo sentimental de Paulina Cocina que se hizo viral: “¿Se puede ser más soret...? Ojalá él te deje y te arrastres seis meses”

Paulina Cocina

Lo avisó de entrada. Quizás como para que todos estuvieran al tanto. Y después, no haya lugar a quejas. “Oigan, ¿saben qué me está pasando en este preciso momento?, que para mí debe tener que ver con estos movimientos hormonales del siglo. No tengo ganas de ser buena onda. No... no lo intento”, se sinceró Paulina Cocina. “Pocas palabras, con la cara que tiene que ser. Pocas pulgas -precisó-. Y lo que me pasa con esto es que se siente muy bien...”.

“No estoy maltratando a nadie. Simplemente, estoy siendo por demás directa. Yo soy directa, y hago un esfuerzo por mantener (las) formas. Hoy no estoy haciendo ese esfuerzo”. Y concluyó: “Pregúntenme cosas que contestaré de forma muy directa”.

Acto seguido, algunos de los más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram comenzaron a hacerles llegar sus inquietudes. “Sin vueltas”, pidió Paulina. Y ahí fue una: “¿De verdad creés en los horóscopos? Te hacía más inteligente”. “Yo no creo en los horóscopos ni en la Astrología. Pero vos, ¿quién carajo te creés que sos?”, respondió, despejando la primer duda.

La segunda. “Historia directa: les dije a mis tíos que no me importaban y no quería tener más relación con ellos”. “Eso no es ser directa; eso es lastimar gente”, consideró Paulina. Otra: “Me fui de la casa de mi vieja y me da culpa no ir a visitarla, pero estoy tan bien sin verla. ¿Hago mal?”. Respuesta: “No estás tan bien sin verla: te da culpa. Vas a estar bien cuando puedas ir a verla y esté todo bien”.

La youtuber -quien se hizo famosa posteando videos de cocina en los ratos libres que le dejaban sus estudios de Sociología en Barcelona- echó a reír con la siguiente inquietud: “¿Le puedo ser infiel a mi pareja?”. “Sí, Paulina Cocina te va a decir: ‘¡Dale!’, y después vas a decir: ‘¡Ah, fue Paulina!’”.

La historia de Paulina Cocina que se viralizó en las redes (Instagram)

Pero todo adquirió otro tono con una seguidora que la consultó: “Siento que mi chongo está flasheando amor mal y yo no sé si estoy en esa.... Ghosteo, sí/no”. Purificando el lenguaje, la pregunta sería: “El joven con quien estoy manteniendo una relación sin compromiso se está enamorando, y yo no sé si podré corresponder ese sentimiento tan noble. ¿Termino con el vinculo, así, sin más?”.

Paulina, entonces, fue lapidaria: “¡¿Quién carajo te creés que sos?!”, retrucó. “Escuchá lo que estás diciendo: ‘Siento que una persona con la que estoy, me ama; ¿no le hablo nunca más y no le digo nada?’”. Al borde de la indignación, agregó: “O sea, ¿se puede ser más soreta de pensar: ‘¡Ay!, me parece que me quiere, lo ghosteo, sí o no’? ¡¿Quién sos?!”.

La influencer realizó una pausa. “¿Cómo te llamabas? ¿Tu nombre?”, dijo, chasqueando los dedos. Y miró a cámara: “¿Te dio miedo de que diga tu nombre? Te interesa ese chico”. Pero lejos de acercar diferencias, fue contundente: ”Ojalá te deje él y te arrastres seis meses”.

El consejo amoroso de Paulina Cocina, quien días atrás confesó que ayudó a Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity, se viralizó de inmediato. Y su nombre fue trending topic en Twitter, con la mayoría de los comentarios respaldando sus palabras.

“¿Querés a tus seguidores o siempre fue un esfuerzo?”, terminó siendo la inquietud final. “Me da miedo que esto no esté claro. Uno, nunca fue un esfuerzo. Dos, son mi vida. Me cuesta un montón decirlo, pero posta, lo siento muy así. Los seguidores de Paulina Cocina (su verdadero nombre es Carolina Puga) son mucho más importantes para mí que yo para ellos y ellas. De verdad: siento un cariño muy genuino. Quería decirlo porque hoy... estoy en otro modo. Claramente”.

SEGUIR LEYENDO: