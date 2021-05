Noelia Marzol: “Los médicos no me autorizan a bailar hasta que deje de haber peligro de parto prematuro”

Noelia Marzol, sobre el escenario de Sex

El último fin de semana, Noelia Marzol compartió con sus dos millones de seguidores de Instagram una noticia que había recibido por parte de su médica luego de haber tenido muchas contracciones. “Estoy un toque triste”, aseguró la actriz que está embarazada, esperando su primer hijo, Donatello, con su marido, el futbolista Ramiro Arias.

Y explicó: “Después de las contracciones, no me autorizan a bailar hasta la semana 36. El amor es más fuerte. A bancarla”. De esta manera, deberá esperar unas semanas para poder retomar sus actividades. Hasta que el presidente Alberto Fernández anunció las nuevas restricciones -entre las que prohibió la actividad teatral-, Noelia integraba el elenco de Sex, viví tu experiencia, la obra de José María Muscari.

Más tarde, quiso interactuar con sus seguidores de Instagram y los invitó a que le enviaran preguntas que respondería a través de sus Stories. Una de las primeras en llegar fue justamente si podía seguir bailando o si se había bajado del espectáculo. “Puedo seguir bailando después de la semana 36 cuando deje de haber peligro de parto prematuro”, indicó la actriz y agregó: “La actividad física está recomendada en los embarazos saludables. Pero estuve con muchas contracciones”.

Noelia Marzol transita su último mes de embarazo

“¿Cuándo volvés a bailar en el escenario otra vez?”, le preguntaron. “Tan pronto como pueda. Por suerte Ramiro ansía quedarse a solas con su hijo. La tiene atada con los bebés”, respondió la actriz haciendo referencia a que su marido cuidará a Donatello cuando ella retome su actividad laboral.

Por su parte, sostuvo que su hijo no será bautizado -”porque soy atea”- pero que una amiga de ella será su “madrina o tutora” y que el padrino “lo dispone Ramiro”. También manifestó que desea que el parto sea natural, tiene fecha para junio: ”El día que Doni desee nacer”.

“¿Cómo hacés para hacer de todo en el embarazo? Yo no me animo ni a alzar a mi peque más grande”, preguntó una usuaria. “Mi doc me da mucha confianza e información. Por qué sí, por qué no. Pero si tenés miedo… ¡no lo hagas! Es muy personal, depende de cada una”, respondió Noelia y también compartió su experiencia sobre sus días con coronavirus. “Así estuve... relax”, escribió a una usuaria que le comentó que contrajo la enfermedad durante su sexto mes de gestación. “A tu bebé no le va a pasar nada. A lo sumo vos tendrás síntomas”, continuó la bailarina.

Noelia Marzol y Ramiro Arias se casaron el 2 de febrero

Luego de interactuar con sus seguidores, Noelia le dedicó un especial posteo a su marido, a quien previamente había calificado como “dulce y bueno”. “Qué difícil sería esto sin tu compañía. Tu apoyo, tu amor, tu cariño, tus cuidados. Gracias por transitar esta etapa a la par. Por cuidarme sin ahogarme. Por permitirme ser auténtica con lo que siento. Gracias por entender mis ganas de vivir este embarazo de manera tan activa, confiando”, escribió la bailarina.

“Gracias por ‘poner limites’ cuando lo creés necesario. Gracias por ayudarme a percibir los cambios de manera amorosa. Gracias por darme la posibilidad de haber creado juntos lo más lindo de mi vida. Y gracias por hacerme tan feliz. Te amo. Sos un gran hombre. Te admiro y te respeto todo entero. Tremendo papu. Te morfo como antojo de pancho y sanguchitos de miga”, concluyó Noelia Marzol.

El posteo de Noelia Marzol a su marido

