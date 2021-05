La historia del argentino Federico Aldave, que gracias a su parecido con Mick Jagger filmó con Lady Gaga y Al Pacino

Federico Aldave y Mick Jagger

Con un porte y rostro idéntico al líder de la banda de rock The Rolling Stones, Federico Aldave con apenas 25 años logró lo que muchos sueñan: actuar con Al Pacino. Al actor de El Padrino se le suman Lady Gaga y Adam Driver, todos ellos protagonistas del film House of Gucci que se estrenará en noviembre. Esta película es dirigida por Ridley Scott y se centra en el asesinato de Maurizio Gucci (Driver) a manos de un sicario contratado por su esposa Patrizia Reggiani (Lady Gaga en el film). Al Pacino se calza el traje de Aldo Gucci, mientras que Jeremy Irons y Jared Leto dan vida a Rodolfo y Paolo Gucci respectivamente. Un elenco estelar para una historia que promete ser uno de las mejores estrenos del 2021.

La película se ambienta en los años 70 en la que el trío de Maurizio, Patrizia y Aldo frecuentaban las discotecas de Broadway, en las que coincidían con ni más ni menos que Mick Jagger. Allí es cuando el modelo de la agencia AR Model, Federico Aldave entra en acción y su nombre comienza a sonar como posible candidato a formar parte de esta mega producción. Con un parecido que impresiona, el modelo y actor argentino insistió hasta que logró esta participación y pudo intercambiar unas palabras con el gran Al Pacino.

Desde su departamento de Milán, Federico habló con Teleshow sobre esta experiencia.

Entrevista con Federico Aldave, actor argentino que intepretó a Mick Jagger

—¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a formar parte de House of Gucci?

—Era un martes, estaba almorzando y me dijeron: “Andá a hacerte el hisopado porque en dos horas te tomás el tren a Roma”. Así. Fue una cosa muy impresionante. Primero recibir la noticia de que buscaban a un Mick Jagger y luego poder lograrlo, porque había un problema con mis papeles. Yo me había enojado porque no se concretaba. Y le decía a la gente de producción: “No sé si van a poder encontrar a otro Mick Jagger”. ¡Me salió el ego! (risas). Le mandaba fotos y videos a mi booker para que se lo hiciera llegar. En un momento me olvidé y me dije: “Bueno, lo supero”. Y me levanto ese martes con la llamada de mi booker que me dice que me haga el hisopado porque a las 5 de la tarde tenía que estar en Roma para grabar la película de Gucci. No me había lavado mi remera favorita. La lavé volando, me hice el hisopado, hice la valija y me fui a Roma.

—Contanos cómo fue la escena que tuviste que grabar con Lady Gaga y Al Pacino...

—Es una escena en un boliche en Broadway en Studio 54. Fue una escena sin líneas, era una fiesta, donde estábamos varios famosos: Mick Jagger, Andy Warhol, Grace Jones, Bianca Jagger y Rod Stewart, todos en una mesa. Y en la de al lado estaba la mesa de los Gucci con Al Pacino, Lady Gaga y Adam Driver.

—Qué increíble...

—¡Sí! Todos en el set preguntaban por Mick Jagger, les daba intriga saber quién era. Yo siempre estaba con la mascarilla y cuando me la sacaba todos decían “¡Qué impresionante el parecido!”. Y también mis movimientos porque yo, al ser músico y actor también, le sume algo más. Ni me quisieron peinar ni maquillar. Todos los demás (Andy Warhool, Rod Stewart) tenían una super producción de peinado. Pero cuando fui al lugar del make up (maquillaje), les dije: “Bueno acá estoy”. Me dijeron que estaba perfecto así, con mi propio look. Y así salí.

Federico Aldave (IG: @federicoaldave)

—¿Cómo fue ese encuentro con Al Pacino? Creo que se te acercó a la mesa y preguntó por vos, ¿cómo fue?

—Así es. En un momento van llegando Al Pacino, Lady Gaga, con todos los guardaespaldas, maquilladores personales, asistentes, etc. Y Al Pacino llega muy simpático a la mesa de las estrellas y pregunta “Who is Mick Jagger?” (Quién es Mick Jagger?). Y viene la productora general, que era la que organizaba la comunicación entre nosotros, y dice señalándome a mí: “Él es Mick Jagger”. Y me saco la máscara. Al Pacino se baja los lentes y dice: “No, You are perfect!” (No, sos perfecto!) You are like Mick Jagger perfectly. (Tú eres Mick Jagger, perfecto!)

—¿Y hablaron algo más?

—Sí, se acerca hacia mí, se sienta como en la mesa, yo le digo “Sentáte en el sillón”, y me dice “No, I ́m ok” (No, estoy bien) y me empieza a hablar de sus noches con Mick Jagger que fueron las noches más rockeras de su vida. Fue impresionante. Fue como una conversación muy graciosa. En un momento me había olvidado que estaba hablando con Al Pacino (risas). Y después al otro día cuando me levanto y me acuerdo de la conversación digo: “¿Toda esa conversación la tuve con Al Pacino? O sea, ¡no lo podía creer!

—Fuiste una estrella por un día...

—En el momento uno es como que empieza a ser una estrella más, porque te tratan muy bien, tenés tu asistente personal y entrás en el mood de estrella. Y después cuando salís decís, “okey”…. Cuando me subí al otro día al tren y veía un par de fotos, me decía a mí mismo: “no lo puedo creer.”

Federico Aldave (IG: @federicoaldave)

—¿Y con Lady Gaga tuviste contacto?

—Lady Gaga estaba lejos, no se nos acercó. Pero a lo lejos ella preguntó quién era Mick Jagger, como todos los que hacían la misma pregunta. Yo ya levantaba la mano y decía “Sí, yo soy Mick Jagger, entérense”. Yo en un momento estaba parado así en el sillón y la productora que estaba al lado de Lady Gaga me dice que me sacara la máscara y Lady Gaga se empieza a reir. Y hubo como una conexión de risas a lo lejos, lo sentí como el momento más rockstar de mi vida. Conexión de risa con Lady Gaga (risas).

—¿Siempre tuviste este parecido con Mick Jagger o lo fuiste generando por una cuestión laboral?

—Yo siempre tuve un parecido, también por mi manera de ser, mis piernas, la ropa que usaba. Antes tenía el pelo más corto, no tenía el flequillo. Y cuando empecé a modelar, mi agencia que es AR Model en Argentina con Ariel Ramirez, me sugirió que me hiciera este corte de pelo. Yo lo sentía muy cliché, todos me dicen que me parezco y encima me voy a hacer ese corte! Finalmente lo hice y a partir de ahí en la calle todos me paraban y me decían: “Sos igual a Jagger”. Y en las producciones le pedían a Ariel: “Queremos al Mick Jagger de tu agencia.”

—¿Sos seguidor de la música de los Rolling Stones?

—No soy fanático de los Rolling, soy más fan de Mick Jagger y de su historia .Pero no conozco toda la discografía de ellos al dedillo. Soy más del funk que del rock and roll. Soy músico, soy actor y soy modelo.

Federico Aldave (IG: @federicoaldave)

—Volviendo un poco a nuestro país, ¿Qué es lo que más extrañás de la Argentina?

—¡El dulce de leche! Acá es muy caro. Me compro uno que sale 6 euros contra la mermelada que sale 1,50 euros. Seis Euros salen dos pedazos de carne. Me digo: “Cómo no me traje 5 frascos de allá que salen 200 pesos?” También extraño mucho a mis amigos, tengo un vínculo muy cercano con ellos. De los 7 días de la semana, 5 estoy con ellos.

SEGUÍ LEYENDO