Verónica Ojeda se metió en el escándalo de Horacio Cabak y apuntó contra Rocío Oliva: “Está acostumbrada a sacar maridos”

Verónica Ojeda apuntó contra Rocío Oliva: "Es una robamaridos"

El escándalo por la separación de Horacio Cabak y Verónica Salvato sumó un inesperado capítulo. Esta noche la expectativa pasaba por si iba a ocupar su mesa en Polémica en el bar, como viene ocurriendo desde que estalló el conflicto el lunes. En el programa de América, el ex modelo realizó sus descargos a diario y se esperaba su opinión luego de que trascendieran más nombres de sus supuestas amantes.

Al comenzar el programa, el conductor Mariano Iúdica informó que Cabak estaba en el canal reunido con el productor Gustavo Sofovich resolviendo los pasos a seguir. Finalmente, como iban a tratar el tema, el conductor de La jaula de la moda se excusó de participar hasta que se emitiera una medida cautelar. Su silla quedó vacante y mientras Chiche Gelblung, Luis Ventura y Matías Alé trataban el tema, su escándalo por infidelidad quedó a un lado al ser desplazado por otro de larga data y de gran impacto mediático.

El chat de Verónica Ojeda contra Rocío Oliva

Todo surgió a raíz de la intervención de la panelista Andrea Campbell, que salió vía remota. La actriz y abogada había defendido a su compañero luego de que fuera vinculado con Rocío Oliva, la ex pareja de Diego Maradona. Todo surgió cuando Rocío, ex panelista del ciclo, salió furiosa al aire una vez que el ex modelo desmintiera la relación entre ambos. “Él tiene que ir a su casa, sentarse y hablar con su mujer, y decirle: ‘mirá es esta y el resto no tiene nada que ver...’ y ahí se corta todo de raíz. No es justo para mí. Yo voy a hablar con mis abogados porque esto no va a quedar así. Por favor que él hable con su esposa y dejemos de dar nombres y ensuciar mujeres”, señaló la periodista deportiva.

Esto motivó el enojo de Campbell, que había presenciado el descargo de Oliva. “Hace 29 años que trabajo en televisión y nunca se me hubiera ocurrido venir a plantearle a un compañero semejante pavada. Te queda grande venir a dar consejos, Rocío. No estamos peleando, pero ubiquémonos”, cuestionó la abogada. Esta noche, de manera remota, Campbell volvió sobre el tema, y jugó una carta fuerte, desviando del foco de Cabak y apuntando directamente a Oliva.

“Me crucé con Verónica Ojeda por un tema que no tiene nada que ver con esto y está indignada. Indignada”, enfatizó la panelista, haciendo referencia al enojo de quien también fuera pareja de Diego durante siete años y es madre de su hijo menor, Dieguito Fernando. Mientras charlaban sobre el motivo del enojo, la producción colocó en pantalla un chat en el que Ojeda expresaba toda su furia.

En medio de los rumores, Rocío Oliva enfrentó a Horacio Cabak en Polémica en el bar

“Decirle a Mariano (por Iúdica) que Oliva está acostumbrada a robar maridos. Cuando estaba conmigo, ella se acostó con mi pareja, en ese momento DIEGO MARADONA”, expresó la madre de Dieguito y dio más detalles de cuando habrían ocurrido las infidelidades: “Se acostó en mi casa en mi cama cuando vivía en Dubái y eso todo el mundo lo sabía. Fue una vergüenza, en el 2013. Y que lo desmienta, que no lo puede desmentir. Porque ES VERDAD”, agregó.

En ese momento, intervino Campbell que contó los entretelones de la conversación con Ojeda: “Le pregunté dos veces si lo podía decir porque me cayó como una bomba”, contó la actriz, que obtuvo el visto bueno. “Estaba re enojada. Me dijo ‘usó mis sábanas, con mi marido, en mi casa’”, amplió Campbell, que aprovechó para ratificar su propio enojo respecto a Ojeda. “Me parece una falta de respeto que le clave una daga a un compañero, se puede ser más elegante. Pero además, como mujer me parece una falta de sororidad. Si lo que dice Ojeda es cierto, y no tengo por qué no creerle, pasó mientras ella estaba embarazada lo que es doblemente malo”, afirmó.

El mensaje de Verónica Ojeda apuntando contra Rocío Oliva (Captura de pantalla América)

SEGUIR LEYENDO: