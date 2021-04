La respuesta de Jorge Rial a Horacio Cabak: “Si te vas a hacer el Batman, planchate el traje”

La respuesta de Jorge Rial a Horacio Cabak

“¿Están todos esperando que hable, no? ¿En Polémica Mariano, Chiche, Horacio, están esperando? Ya voy a hablar”. Desde el comienzo de TV Nostra, Jorge Rial ratificó lo que había expresado en Twitter. El tema de la semana en la farándula es la separación de Horacio Cabak y Verónica Salvato después de 27 años de relación. ¿El motivo? Las supuestas infidelidades del conductor. ¿Los nombres? Uno muy fuerte, el de Rocío Oliva, que según el periodista Ángel de Brito se lo confesó la propia Verónica. ¿Qué tiene que ver Jorge Rial en este asunto? Una batalla hasta ahora respetuosa al aire pero con varios fuegos de metralla en las redes que explotó esta noche en la pantalla de América

Con el correr de la tarde, en diferentes medios se hicieron eco de las palabras de que la supuesta tercera en discordia en la relación Cabak-Salvato era Rocío Oliva. Lo informó con nombre y apellido Denise Dumas en Hay que ver, el programa que conduce junto a José María Listorti en El Nueve. Lo sugirió en modo enigmático el ex Intrusos desde su cuenta de Twitter. “Me jodes que la tercera en discordia es ella???? Si el 10 se levanta, lo mata”, escribió en clara alusión a Diego Maradona, por lo tanto, a Oliva, su novia durante seis años.

La respuesta de Jorge Rial a Horacio Cabak

El que los enfrentó al aire de América fue Mariano Iúdica, conductor de Polémica en el Bar. Mientras Horacio Cabak, panelista del histórico ciclo, realizaba un encendido descargo negando que tuviera algo que ver con la periodista deportiva, el conductor le nombraba los nombres que habían replicado la información. “Lo dijo Denise Dumas en su programa, lo dijo Jorge Rial en Twitter”, y allí la cara del ex modelo se transformó.

“Jorge es la persona que disfrutó cuando yo estaba en terapia intensiva”, replicó Horacio y recordó el hecho: “Yo había puesto un tweet que decía ‘No podemos tener tantas restricciones no nos podemos acostumbrar a todo esto, tenemos que pedir permiso para cagar’. Y Jorge dijo: ‘Las personas que dicen que tienen que pedir permiso para cagar y ahora están en terapia viendo cómo le limpian el culo’. Esa es la persona que está diciendo esto”, comentó indignado. Estar en terapia intensiva y ver que un colega está disfrutando un momento, es cualquiera”, cerró.

Mientras Cabak hablaba en Polémica, Rial publicó replicó una foto del ex modelo en el que se burlaba de una noticia que se hizo viral acerca de un hombre que le había dado once balazos a otro por ponerle ‘like’ a la novia. “Discúlpame si me pongo canuto con los likes”, escribió Cabak en el retweet con fecha del 21 de abril, días antes de que se desate el escándalo. “Se debe estar arrepintiendo de no haberlo hecho. Hoy lo atiendo en TV Nostra”, anunció Rial. Y a los pocos minutos de empezado el programa cumplió con su palabra.

El descargo de Horacio Cabak

De movida, arrancó con lo que llamó Cabakgate, y señaló que lo venían tratando por arriba y con prudencia por tratarse de un compañero del canal. “Intentamos tener cierta armonía, pero hoy me subieron a un ring”, explicó para hablarle directamente al conductor de La jaula de la moda: “Uno no puede tener dos personalidades, no podés ser Bruno Díaz y Batman”, señaló en referencia a una supuesta doble personalidad de Cabak, una en el mundo de las redes sociales y otra en la realidad.

Durante su descargo, Rial negó que se refiriera a Cabak en su polémico tuit: “No lo sigo en las redes sociales. Era un elogio para el sistema de salud que no hace diferencia entre los que apoyan y los que no apoyan”, explicó. “No era específicamente para él, pero ahora que dice eso, es para él”, refutó y volvió a mencionar las dos personalidades. “En las redes tenés el paraguas de la distancia, cuando sos Bruno Díaz, te encontrás con el tsunami de cabeza. No me gusta eso de ‘soy picante en las redes pero después pido la escupidera para que no me mates’”, graficó.

Después se refirió a la información que vincula a Cabak con Oliva. “Él lo desmintió con mucho nerviosismo. En estos casos es peor este frente que el hogareño, porque no te alcanzan los dedos para tapar los agujeros. Lo veo con más ímpetu en defender a las que supuestamente salieron con él que en arreglar lo otro”; explicó Rial que agregó que el nombre surgió de la charla de Verónica Salvato con Ángel de Brito, algo que el conductor de LAM ratificó en simultáneo en sus redes sociales.

A continuación, el ex Intrusos se permitió aconsejar a su colega amparado en su experiencia, con un dejo de ironía y utilizando la figura del hermano mayor. “Si vas a construir esa imagen, el picante es rico cuando entra, pero cuando sale deja heridas. Tenés que saber eso siempre, Horacito”, señaló Rial y descargó su enojo por un comentario despectivo del ex modelo respecto a su programa. “Vos nos llamaste TV Costra, es así, no sé que altura moral tiene pero te mide desde arriba. Se mete con el laburo de los demás, así hizo con la cuarentena y está todo bien... ¿pero te devuelven una y no te la bancás?”, apuntó.

Los mensajes cruzados de Cabak y Rial en Twitter

“El traje de Batman lo tenés que tener bien planchado, por si te tenés que tirar rápido por el batitubo”, exclamó apelando a la metáfora del día y para regresar a los tuits de la discordia. “Yo no me reía de nadie, nos estamos cuidando entre todos. Yo no estoy exento de que un día me tengan que limpiar el culo; ya lo han hecho cuando me operaron el corazón y agradezco a enfermeros y enfermeras que hacen un trabajo espantoso que nadie quiere hacer”, señaló el conductor.

Para finalizar, Rial destacó el rol de los trabajadores de la salud: “Esa gente está todo el tiempo jugándose la vida, no está picanteando en las redes sociales”, afirmó y volvió al discurso del consejo fraternal: “Hay que picantear menos, no escuchés las voces que te hablan al oído porque uno se embala. Los políticos solo quieren a los políticos, es lindo jugar al outsider, pero después lo terminás garpando”, finalizó.

