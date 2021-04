Víctor Hugo Morales dio negativo de coronavirus después de casi 40 días: “Estoy feliz y emocionado”

Victor Hugo Morales dio negativo de coronavirus (Audio: "La Mañana", AM 750)

“Tengo una muy buena noticia para mí. La quiero compartir”, dijo Víctor Hugo Morales este miércoles en su La Mañana, su programa radial por AM750. “Me agité, estoy con menos aire porque me emociona, naturalmente”, continuó y le dio la palabra a Jorge Alejandro San Juan, infectólogo de la clínica ALCLA, clínica de rehabilitación en donde se encuentra el periodista que definió al centro como “un lugar increíble”. “El hisopado que se hizo ayer fue no detectable. O sea, que no hay virus en tu persona”, comunicó el doctor.

“Es decir: negativo”, sintetizó el periodista y agregó: “Estoy muy feliz y emocionado. Negativo ahora es una buena palabra”. El conductor fue trasladado a la clínica de rehabilitación luego de permanecer internado durante más de cuatro semanas en la sala de terapia intensiva del Sanatorio Los Arcos con una neumonía bilaterial producida por un cuadro de coronavirus.

Finalmente, y después de casi 40 días -39, para ser más precisos, ya que fue diagnosticado el 20 de marzo- el resultado del hisopado dio negativo. En diálogo con el periodista, el doctor San Juan explicó que en la mayoría de los casos, el virus suele permanecer durante 10 días pero que existen algunos casos en los que las partículas virales persisten en los pacientes, y por eso los resultados siguen dando positivo.

“Creo que muchas personas deberían tomar conciencia que después del coronavirus quedamos muy mal y que hay que hacer mucho por la recuperación”, consideró Víctor Hugo que también reclamó sobre aquellos que informaron que había contraído nuevamente la enfermedad, en lugar de aclarar que su cuadro seguía igual. “Eso dañó a mis afectos y toda la gente que me acompaña”, lamentó.

Víctor Hugo Morales

Hace dos días, el relator uruguayo había indicado que había sido trasladado con el fin de comenzar con su recuperación por las secuelas que le dejó la enfermedad, pero no pudo hacerlo porque su hisopado seguía dando positivo. “Llevo cuatro o cinco días sin poder empezar porque cuando entré aquí, por razones de seguridad me hicieron ese hisopado, que dio que nuevamente estoy con covid. No lo puedo creer, con franqueza”, se sinceró en su programa radial.

La semana pasada, antes de abandonar la salta de terapia intensiva del centro médico en el que se encontraba internado desde fines de marzo, el conductor de C5N había contado cómo venía transitando su cuadro. “Estoy devastado. Lo que ha sucedido con mi cuerpo, con mi energía espiritual y mental, es durísimo...”, contó y agregó: “Desde el primer momento en que sentís que algo raro te está pasando con la voz, empezás a temer. Ha sido una de mis desesperaciones más cotidianas: tratar de impostar la voz. Y no te sale, no alcanzás a hacerlo. Y entonces sí te vas poniendo nervioso y preocupado. Pero supongo que es parte del deterioro”.

Por su parte, indicó que nunca tuvo “plenísima conciencia de lo mal que estaba”: Lo sabía mi familia, los médicos. Yo no supe tanto de mí hasta que hubo una situación un poquito más controlada. (Pero) nunca totalmente controlada. Si he estado un mes en terapia intensiva, imaginate que los avatares han sido muchísimos...”.

SEGUIR LEYENDO: