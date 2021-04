Alejandro Fantino explicó por qué no acepta la invitación de Andy Kusnetzoff para ir a PH

Alejandro Fantino contó por qué no iría nunca a PH: Podemos Hablar (Telefe), el programa conducido por Andy Kusnetzoff

El sábado pasado, durante el último programa de PH: Podemos Hablar (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff, la mesa estuvo compuesta por los actores Cecilia Dopazo y Fede Bal; la cantante de trap Cazzu; y los periodistas Agustina Kämpfer y Luis Ventura. Sobre el final del envío, Ventura le agradeció tanto a América como Alejandro Fantino, conductor de Fantino a la Tarde, el ciclo que lo tiene como columnista. “Les quiero agradecer que me hayan permitido estar en el programa”, dijo el periodista.

El comentario de Ventura le dio el pie a Andy a decir: “Nos gustaría que Fantino venga al programa”, lo que se leyó como una especie de pase de facturas para el ex relator de la campaña de Boca en Radio Mitre. Sin embargo, Fantino reveló los verdaderos motivos por los que nunca aceptó la invitación a PH.

“ Son muchas horas de grabación y a mí no me gusta ir a lugares donde se graba. Porque por ahí vos decís algo que no gusta y te lo hachan . No porque no les guste a los productores: te hachan por una cuestión de tiempo. Y vos por ahí querías que quedara algo que te lo cortan por una cuestión de edición. Y a mí eso me termina no cayendo bien. Igual, no es la única cosa por la que no voy”, reveló Fantino en una entrevista con Paparazzi.

“Además, no tengo muchas ganas de hablar en otros lugares que no sean mis programas. Yo tengo muchas horas al aire: tengo dos horas por día acá, en América; tengo una hora y media todos los días en ESPN. Y me parece que también es momento de decir que cansás a la gente: ¿A qué iría? ¿A contar qué?”, agregó.

Asimismo, el propio Fantino no se considera importante como invitado para un programa como el que se emite cada sábado por la noche en Telefe: “Todo lo que tenga para contarle a Andy no le va a parecer interesante, no tengo muchas cosas que puedan llegar a sorprender o ser trascendentes para su programa. Yo ya se lo había dicho, en su momento lo habíamos hablado con muchísimo respeto los dos, porque es un pibe de mi generación”, dijo.

También aprovechó la ocasión para bajarle el tono a una posible polémica por el cruce con Andy: “Yo creo que lo dijo en broma. Ustedes me conocen muy bien cuando yo me pongo loco y ataco vehementemente si considero que alguien me está atacando seriamente. Creo que en este caso no lo tiró como para provocarme o agredirme. Si lo hubiera notado así, mi tono y mi reacción hubieran sido diferentes porque me parece que la gente valora el respeto. A la gente no le gusta el pendenciero, aquel que anda buscando lío permanentemente en el medio. Y yo no me considero una persona así”, afirmó Fantino.

Por último, le preguntaron a Fantino si le gusta PH, quien apeló a la sinceridad para contestar: “Voy a ser muy honesto, no es una crítica. Quiero que quede claro, por lo que más quiero y me parece sagrado en mi vida: yo no lo veo el programa porque, en realidad, los sábados es mi único día de desconexión total. Por supuesto sé que va los sábados a la noche, tarde, pero yo el sábado leo, me veo alguna serie, conecto con mi novia, estoy en mi casa”, dijo.

Y agregó: “Laburo de lunes a viernes y hasta el año pasado laburaba los domingos con Gerardo Rozín en Living in América. Imaginate el sábado a la noche viendo la tele... ¡me quema el cerebro! Estoy muy cansado. Entonces, no lo veo. Sé de qué se trata, porque levantan cosas y les va muy bien, pero nunca en mi vida lo vi. Sé de qué va, que lo conduce Andy, que tiene gente alrededor y que va uniendo historias, generando cosas muy lindas alrededor, pero nunca lo he visto”, cerró Fantino.

