La respuesta de Florencia Peña a Susana Giménez luego de que la conductora llamara al país “Argenzuela”

Florencia Peña y Susana Giménez, amigas pero en veredas opuestas

Este miércoles, Susana Giménez brindó una entrevista en Pan y Circo, el programa de Jony Viale, por Radio Rivadavia, AM 630. Allí, quisieron saber si la situación de Argentina la angustiaba y ella fue contundente: “Mucho. Veo noticieros. Me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina. Yo cada vez que matan aun tipo para robar el auto es como si me mataran a mi. La inseguridad es tan terrible como el virus. Hay un estado de indefensión. Que no puedan entrar el auto a la noche porque se para y entran cuatro tipos...”, lamentó en relación a un tema que siempre le preocupó.

En esa línea, cuando Ariel Wolman, periodista de Pan y Circo y director de Teleshow quiso saber si, frente a este panorama y teniendo a su hija y a su hermano allá, le dan ganas de volver a nuestro país, Susana fue categórica. “No me dan ganas de volver a Argentina. Mi casa no tiene el aire como acá. Extraño algunas cosas y a mis amigos”, apuntó. Sin embargo, aclaró que su estadía allá tampoco será definitiva. “Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo”, señaló.

Susana Giménez habló de Argenzuela (Audio: Pan y circo, Radio Rivadavia)

Ante esta definición, y con la polémica instalada, la primera en responderle fue Florencia Peña, quien se mostró muy crítica con la diva. “Susana es espectacular, yo la amo porque creo que es la única mujer que puede decir las cosas que dice y salir inocua. Ella piensa así, siempre pensó así. Tiene un pensamiento más de derecha y una la acepta así. La verdad que Susana tiene eso, te puede decir lo que piensa y no pasa mucho”, dijo en diálogo con Paparazzi. Y agregó: “He compartido cumpleaños y cenas enteras, y sé lo que piensa ¡Y las cosas que ha dicho que no puedo ni repetir!”.

En ese momento, el cronista le consultó si habían tenido discusiones políticas: “No, yo la escucho y le dejo pasar todo porque es una amiga para divertirse y porque además entiendo que lo que ella dice, no es que no lo piense, sino que ella es así, ella no piensa, dice. La repercusión tampoco le importa y la gente la quiere como es, creo que hay algo ahí también”. Por último, reveló que Susana la ha retado por sus declaraciones: “¡Mil veces! ´Pero vos, nena, que tal cosa y tal otra’ Y yo me cago de risa. Tengo muchos amigos que no piensan como yo y vivimos la vida y la pasamos bien”.

Cabe recordar que el pasado martes, la ex Casados con Hijos se había referido a la continuidad de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. “Mis hijos hace unos días que no van a la escuela. Y no van a ir a la escuela porque entiendo que estamos en un momento crítico y que la salud está por encima de 10 días por Zoom. Un pequeño aporte para que a nadie le falte nunca una cama o un respirador”, consideró. Además, se permitió una broma: “Muy Ivana Nadal todo”, dijo, en referencia a la visión negacionista de la modelo sobre la pandemia.





