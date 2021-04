El Tucu López confesó extrañar a Momo y Jimena Barón le respondió en forma irónica: “Lo puede cuidar, yo estaría encantada”

El Tucu López dijo que extrañaba al hijo de Jimena Barón y ella le contestó (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

A fines de marzo, y tras ocho meses de silencio en los que estuvo alejada de las redes sociales, Jimena Barón aprovechó la ocasión de su incorporación al jurado de La Academia en Showmatch para aclarar algunas dudas respecto a su situación sentimental.

“No se confundan, no es que volví y entendí la vida. No la entiendo una mierda, menos en el amor. Hice esta canción, me va a como el orto, calculo que me va a seguir yendo como el orto. Estoy sola, porque las relaciones me duran menos que un pote de casancrem y está todo bien”, expresó en un Instagram live, confirmando su separación del Tucu López.

Jimena Barón contó su separación del Tucu López

Días más tarde, fue el actor quien tomó la palabra. “Nos separamos hace un mes más o menos”, dijo en aquél entonces el ex participante de Corte y Confección a Teleshow ¿Por qué el actor de Sex y la Cobra entonces esperaron para confirmar la ruptura? “No me pareció oportuno, la verdad”, dijo López, y explicó: “Yo no quise contarlo antes porque sabía que sacaba su tema y volvía a las redes”. “No sabía que lo iba a contar, para nada. Sabía del lanzamiento de su tema y la vuelta a las redes, solamente”, aclaró él. Sobre si las cosas terminaron bien con Barón, dijo: “Fue en re buenos términos, obvio, y en armonía”, aunque no se explayó sobre los motivos que los llevaron a distanciarse.

Este martes, y tras las declaraciones del Tucu en CNN Radio en donde aseguró a extrañar a Momo, el hijo que su ex tuvo con Daniel Osvaldo, la “Cobra” se expresó al respecto. “El otro día en una entrevista en CNN Radio habló el Tucu López, donde dijo que hizo el duelo de su relación con vos, que fue un vínculo muy lindo y habló muy bien de vos. También dijo que le había pasado algo súper especial con Momo y que tuvo que duelar el vínculo con él”, le contó Maite Peñoñori mientras ella asistía a la foto oficial del certamen de Marcelo Tinelli.

“¡Mucho duelo!”, dijo ella entre risas. Pero agregó, ya en tono serio: “Bueno sí, igual obvio, fue muy hermoso. Estuvimos en Tucumán. Lo entiendo porque a mí me pasó de estar del otro lado”. Y contó su experiencia con el padre de su hijo: ““El papá de Momo tiene tres hijos antes de él y yo también por ahí pensaba antes de que nazca, porque ahora van a ser siempre los hermanos de mi hijo, pero cuando sos novia decís ‘le estoy cambiando el pañal y si me separo de vos a estos niños no los veo más’. Entiendo esa parte”.

Profundizando en el tema, la cronista de Los Ángeles de la Mañana, detalló: “Dijo que Momo era un nene con la cabeza de alguien de 14 años”, ella le dio la razón: “¿Qué te voy a decir? ¡Para mí sí! Aparte de que es mi hijo, es un niño muy especial”. Y deslizó: “Igual si lo extraña, lo puede cuidar, no me lo ofreció y yo estaría encantada de que lo tuviera unos días ¡No hay problema! Pero sí, es un niño muy particular”.

Cabe recordar que hace días, también en el programa de Ángel De Brito, la actriz también se había referido a la relación de su ex con Gianinna Maradona. “No me voy a meter porque hoy no tiene nada que ver conmigo”, respondió. Y agregó: “Claro que Daniel es el papá de mi hijo para toda la vida, y Gianinna tuvo mucho que ver en mi vida, pero hoy no tiene sentido que me meta”.

