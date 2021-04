Gustavo Barrientos, el locutor que imitó a Alberto Fernández, cuenta cómo se viralizó el audio que llegó a Susana Giménez y el Presidente tuvo que aclarar

Gustavo Barrientos (Foto: @elcamaleondelasvoces)

“Empecé jugando de niño. Hacía al Topo Gigio y mamá Cora. Admiraba a Nito Artaza y a Carlitos Russo. Más grande, al llegar a Buenos Aires, aprendí mucho junto a Delfor Dicásolo, un gran locutor y humorista. Él fue quien, sin querer, creó el término ‘gorila’. Me contó que no era su intención. Hacía un scketch de Tarzán y se lo tomó como código antiperonista. Lo mismo que me pasó a mi con este audio”, le cuenta Gustavo Barrientos a Teleshow. Más conocido como El camaleón de las voces, es el locutor que hizo el audio imitando a Alberto Fernández que se viralizó por las redes sociales y que Susana Giménez subió por error a su cuenta de Twitter.

“Tengo amigos de los dos lados de la grieta. Como muchas otras veces, mandé un audio haciendo la voz del presidente y se hizo viral. Salió del grupo de mis conocidos y no hubo como pararlo. Además hice otro para calmar los ánimos, pero no se viralizó como el primero”, agrega Barrientos, que tiene 42 años y nació en Goya, Corrientes.

Camaleón de las voces hizo un audio en tono de scketch exclusivo para Teleshow

Su historia dice que debutó en radio cuando tenía solo 14, que en el 2000 se recibió de Locutor Nacional en el ISER. Es actor de doblaje desde 2003, es humorista en Radio Nacional, Continental, Rivadavia y Radio El Mundo. También da clases de locución y oratoria. Tiene un libro publicado. Hoy lo escuchamos en El Exprimidor, de Ari Paluch por radio Concepto FM 95.5. “Un día le mandé un audio con la voz de Alberto Fernández y le gustó tanto que ahora tengo todos los días una salida fija”, cuenta el correntino que hace comerciales, imitaciones, conducción de eventos, doblajes creativos y shows de humor.

“Llevo más de la mitad de mi vida dedicada a esta actividad con pasión y elección. Anduve coqueteando con el profesorado en Letras en el Mariano Acosta. Tengo un registro grave y también puedo proponerte voces. Cuento con estudio propio. Manejo el castellano neutro usado en doblaje y producciones internacionales”, agrega Barrientos en la biografía de su página web y aclara que no es un artista caro.

“Con la pandemia y la suspensión de las fiestas me contrataron para hacer videos y audios de cumpleaños. Mando saludos de Messi o del que me pidan. Tengo más de 120 para ofrecer. Se trata de reinventarse. Es una linda manera de celebrar a distancia”, cuenta Gustavo que tienen un Instagram, @elcamaleondelasvoces.

Gustavo Barrientos puede hacer más de 120 personajes (Foto: @elcamaleondelasvoces)

“Para ser imitador hay un entrenamiento auditivo, algo de actuación y canto. Ejercitarlos te ayuda, pero es una habilidad que tiene mucho de innato. Podés hablar con maestros e ir mejorando, ajustando aspectos, pero no es algo fácil de transmitir para entrenar a otro. No se pude enseñar a imitar. Sí a cuidar la voz”, apunta Barrientos y aclara que solo hace personajes que le gustan y que tienen contenido.

Y aunque mantiene perfil bajo, su nombre suena fuerte después de que la mismísima Susana Giménez confundiera su voz con la del verdadero Alberto Fernández. La diva lo publicó en su cuenta de Twitter y llegó a sus más de cuatro millones de seguidores. Claro que, 20 minutos después de publicado, lo eliminó. “En principio va a ser hasta el 30 de abril y después lo veremos. Pero no me tiembla el pulso si tengo que dejar a todos estos guachos hasta fin de año. ¡Los voy a dejar! Es la única manera de que entiendan estos negros de mierda”, dice la grabación del imitador de Alberto, en el sketch humorístico.

Preocupado y atento a lo que pasa en las redes sociales, el mismísimo Presidente de la Nación tuvo que expedirse. “Lamento la imprudencia que significa publicar una noticia fake de esta naturaleza. Ese no soy yo”, declaró cuando todavía el tuit estaba publicado. Y si bien hasta el momento la diva no habló públicamente del tema, su hermano Patricio Giménez le contó a Teleshow: “Susana no ve nunca Twitter. Se metió porque se enteró que murió Toti Maselli, productor y manager del Puma Rodríguez. Y le apareció la noticia, el video. No sabe manejarlo y lo retwitteó sin querer. Recién le tuve que explicar yo cómo sacarlo. Nada más que eso”.

SEGUIR LEYENDO: