Niña triste, edad desconocida y amores tan poderosos como clandestinos: 60 frases y anécdotas poco conocidas de Graciela Alfano

1 . Su hijo Gonzalo Enrique nació el 29 de diciembre de 1987 en la misma clínica que Sofía Gala, hija de Moria Casán, y Dalma, hija de Maradona. Para festejar el nacimiento Quique Capozzolo, su esposo, le regaló un colgante de brillantes.

2. De chica no se sentía linda. Era miope y usaba anteojos y medias de algodón hasta las rodillas.

3. Fue la mejor alumna de la escuela secundaria. Su promedio era 9,75.

4. Se coronó Miss Siete Días en 1971. Para que la aceptaran afirmó que había cumplido 18 años aunque tenía 15.

5. Su papá se suicidó cuando ella tenía 8 años. Siempre lleva una pulserita que él le regaló. Según contó Teleshow: Su padre murió en Resistencia el 14 de mayo de 1965. Estaba trabajando en el catastro de la ciudad capital de Chaco. Calificaron el caso como suicidio. Según las sospechas y los registros de época, había sido diagnosticado con un desorden mental. Sin embargo, ella asegura que fue un asesinato: el calibre de las balas que provocaron su muerte no coincidían con el de las armas que se encontraron ni con las que había en su casa -solía cazar en las inmediaciones de su propiedad, decorada con cabezas de animales embalsamadas-. Cuando fueron a recoger el cadáver con su madre, desde el juzgado le aconsejaron: “Señora, usted tiene una hija. Por favor, olvídese de esto y llévese a su marido muerto”.

Nació en Resistencia, la capital chaqueña

6. Protagonizó cerca de 500 portadas de revistas y más de 2000 notas.

7. “Si mi vida fuera una película se llamaría Desde la trinchera. El guión debería ser de Quentín Tarantino. Pasé de todo. Me dieron muchos tortazos, y los agradezco porque aprendí. Ahora estoy plantada de otra manera. La comodidad genera debilidad y yo siempre estoy un poco incómoda”. (Clarín, marzo 1995).

8. A los 21 años se casó con un hombre celoso de apellido imposible: Andrés Ruzkoskowsky. Tuvo a su primer hijo, Nicolás, a los 18 años.

9. Su segundo esposo fue el empresario Enrique Capozzolo con el que tuvo dos hijos.

Fue protagonista de 200 portadas.

10. Uno de los mejores consejos se lo dio Blackie. “La mujer tiene que aprender a funcionar por sí misma. Y la única independencia real que existe es la independencia económica”.

11. Asegura que el piropo más lindo que recibió se lo dijo Andrés Percivale: “Vos no sos Miss Siete Días, sos Miss toda la vida”.

12. Lo primero que se fija en un hombre es la voz. “Nosotros somos muy visuales pero las apariencias engañan y la voz no. Me gustan las voces calmas, seductoras, eróticas, equilibradas, que no denoten violencia. Que me hablen al oído me seduce muchísimo”. (La Nación, julio 1995).

13. “Antes me peleaba con el hecho de ser una sex simbol. Pero si después de quince años, con tres hijos y abandonada por un marido, lo sigo siendo, ciertamente soy un canto a la esperanza”. (La Nación, mayo de 1996).

En 1972 fue coronada Reina Panamericana de belleza

14. Cuando salía del país le gustaba quitarse años, tampoco decía la edad de sus hijos y del mayor aseguraba que era un pariente.

15. “La dependencia afectiva es una adicción, como el alcoholismo o la droga. Fui de las mujeres que aman demasiado”. (La Nación, mayo de 1996).

16. Mirtha Legrand le enseñó a saludar a todos en una reunión “porque para vos son caras nuevas pero para ellos vos sos muy conocida”.

17. Para autoconocerse recomienda el psicoanálisis, yoga, meditación, alguna terapia alternativa pero sobre todo “vivir un gran y pasional amor”.

18. Se reconoce perfeccionista y demasiado activa. Dice que es tan impaciente que no puede esperar ni el ascensor.

Fimó "Custodios de señoras", "La gran aventura", "Los éxitos del amor", "Y mañana serán hombres" entre otras producciones

19. Con Susana Giménez se enfrentaron por un vestido. En 1998, Elsa Serrano era la diseñadora del momento y vestía a Susana. Graciela le pidió un vestido para lucir en El Periscopio y según la leyenda cuando Susana se enteró le dijo a la diseñadora que si la Alfano salía al aire con uno, ella se buscaría otro diseñador.

20. Es muy devota de San Antonio y San Miguel.

21. Una vez caminaba por la playa muy temprano y un señor de 82 años se le acercó y le preguntó: “¿Le importa si le escribo una carta de amor?”. La escribió, ella la aceptó y todavía la conserva.

22. Después de la muerte de su papá, su mamá se casó con Humberto Capelli, un abogado que fue presidente de Racing.

Su padrastro Humberto Capetti fue presidente de Racing y le pasó su pasión por el equipo de Avellaneda

23. En cada embarazo aumentó cerca de 30 kilos pero no le importó. Reconoce que aunque seguía una dieta se comía una docena de medialunas a la tarde.

24. Se recibió de ingeniera civil hidráulica con especialización en diques.

25. Recuerda su primer beso como una experiencia horrible. Ella tenía 13 y él, 15. Dice que se encontró diciendo: “¿Qué es esto que me está chupando?”.

26. Para Navidad solía ir al Hospital de Niños para saber qué necesitaban y luego llevar alguna donación.

27. Filmó 28 películas.

"Si hubiera fórmulas mágicas habría nueve millones de Graciela Alfano. Y solo hay una"

28. Le gusta comer bien y sano, pero no sabe cocinar nada. “He tenido a mi lado hombres divinos que me dijeron: ‘Vamos a comer afuera’”.

29. A la noche antes de dormir suele escribir. No usa computadora sino que anota a mano en un cuaderno porque le gusta tachar. Escribe poesías con humor, guiones de cine. Le gustaría escribir una novela o un libro con anécdotas de su vida.

30. Se define frontal pero muy educada para decir las cosas.

31. Su primera decepción amorosa fue a los cinco años. Le gustaba un compañerito de Jardín llamado Ricardo, pero él miraba a Violeta que tenía el pelo muy corto y Graciela adjudicó a sus trencitas la causa del desamor. Decidida fue al baño del Jardín y se las cortó con una tijera de plástico.

En el jardín y en la primaria, narraba historias de una súper niña. La soledad y el miedo habían estimulado su fantasía e imaginación. (álbum personal de Graciela Alfano )

32. En la Facultad de Ingeniería en la avenida Paseo Colón fue ayudante en la cátedra de Mecánica.

33. No le gustaba ser docente. Si un alumno tenía dificultades o no entendía ella prefería resolverle el ejercicio antes que explicarle.

34 . En 1983 produjo la película La invitación sobre un cuento de Beatriz Guido. El día que conoció a la autora fueron a pedir juntas un crédito bancario. Convencieron a todos y lo obtuvieron, pero al irse Guido que era muy distraída, en lugar de salir por la puerta se confundió y se metió en un armario.

35. Detesta estar con los pies desarreglados.

36. Era una niña de cuatro años cuando su mamá se iba de su casa. No quedaba a cargo de ningún adulto -su padre vivía en Resistencia- y nadie podía saber que ella se había quedado sola. En Teleshow contó: “Es ahí donde recuerdo la heladera y buscar esa latita de leche condensada que estaba abierta. Recuerdo que estaba abierta y que tenía que tener cuidado para no cortarme. Me comía una lata de leche condensada en un fin de semana. Y trataba de ver cómo comer un huevo. Me acuerdo que se me caían al piso y se me rompían hasta que aprendí a hacerles un agujerito con un cuchillito y me los chupaba, me los comía crudos”.

37. Vivió un vínculo muy disfuncional con su madre, tan especial que hizo que ingresara tres veces al quirófano antes de que cumpliera siete años: “A los cuatro me extirparon el apéndice. A los cinco las amígdalas. Sin anestesia eh, sentada, te las sacaban así. Y a los siete fue lo de la pierna”, recordó. El apéndice que le extrajeron era un apéndice sano, las amígdalas no estaban infectadas y su pierna izquierda estuvo a punto de ser amputada por una supuesta inflamación severa. En cada cirugía o internación había un común denominador: la aparición de su padre.

"Mi madre era una mujer tremendamente seductora y culta. Una vez la definí: le dije 'sos el cielo y el infierno'", contó Graciela Alfano. Lilly murió el primero de septiembre de 2014, a sus 95 años

38. Su madre le recitaba en francés El cuervo, de Edgar Allan Poe. Era una mujer refinada, culta. Le explicaba Don Quijote de La Mancha cuando tenía seis años: le contaba quién era Don Quijote, quién era Sancho Panza, qué significaban los molinos de viento. “Ella me hablaba como si yo fuera un adulto”. Graciela le preguntaba quién era Dios y su madre respondía Mozart.

39. “Mi cola es casi un monumento nacional, es perfecta. Viene el Obelisco y luego la cola de la señora Alfano” (Pronto, mayo de 1999).

40. El diseñador internacional Doménico Dolce al conocerla le aseguró que solo había otra mujer tan bella como ella en el mundo y que era Brigitte Bardot.

41. En los 70 y los 80 filmó más de 25 películas y cientos de publicidades. Luego de unos años fuera del foco de atención, en 1995 apareció en un comercial, con una minifalda, una cuchara y un pote de yogur y preguntaba a cámara “¿Yo? Yogur”, y despertó todos los ratones.

"No fumo, no tomo alcohol, no como grasas y duermo bien. Vivo para mi imagen. Si la naturaleza me hizo hermosa no tengo derecho a fallarle"

42. “Soy muy libre con mi cuerpo, pero creo que en escena una mujer debe estar vestida para seducir, no desnuda. Hay que incitar con la transparencia en el lugar justo, tapar en el lugar justo”. (Clarín, junio de 1999).

43. En 1999 llegó a la producción fotográfica de una revista enfundada en un visón. Preguntó: “¿Estoy bien así?”, abrió su tapado y estaba desnuda. Explicó que había ido sin ropa para que no se corriera el maquillaje de “mis partes blancas”.

44. A fines del 99 dio que hablar por su debut como vedete junto a Artaza y Cherutti pero empezó el 2000 con una novedad más llamativa: se puso de novia con Matías Alé, por entonces un movilero de 23 años.

45. “Mi mamá es francesa y me enseñó que las mujeres no dicen la edad. Preguntarme la edad es como preguntarme si tengo DIU”. (Clarín, enero de 2000).

46. Separada de Capozzolo por nueve años la ex pareja mantuvo un dialogo cordial, incluso compartieron vacaciones en San Martín de los Andes, pero cuando Alfano hizo un topless y bailó de modo muy sensual con Alé en el programa Memoria de Chiche Gelblung, su ex le recriminó su actitud.

47. Uno de sus músicos favoritos es Diego Torres porque la inspira y le levanta el ánimo.

48. Según una serie de documentos desclasificados de los Estados Unidos, Alfano mantuvo una relación íntima con Emilio Eduardo Massera durante por lo menos seis meses de 1978. El informe elaborado por el oficial de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel indicaba que había recibido un departamento, pieles y joyas.

49. “En lo de Massera dije no. Eso es un horror, no es un juego. Mi cuñado fue un desaparecido. Entonces es mi obligación explicar que eso nunca pasó. Además yo militaba intelectualmente en la Facultad de Ingeniería, donde todos estábamos politizados, y en algún punto, fuimos engañados”. (Clarín, noviembre 2010).

50. En pareja con Matías Ale, en el free shop lo mandaba a ver perfumes y ella aprovechaba a comprar cremas antiage sin que él se diera cuenta.

Jorge Lafauci, Moria Casán, Graciela Alfano y Gerardo Sofovich, ex integrantes del jurado de "Bailando por un sueño" (Jorge Luengo)

51. Su debut cinematográfico fue en 1974 con la película La gran aventura con Víctor Bo, Ricardo Bauleo y Julio De Grazia. Su padre estableció una cláusula que nadie la podía besar.

52. Su primer matrimonio duró apenas 30 meses. En esa época se la relacionó con Luis Brandoni pero ella comenzó una relación con el futbolista Mario Stein.

53. En 1980 trascendió su romance con Enrique Capozzolo, en ese momento heredero de una de las grandes fortunas del país. Ese mismo año se casaron en México porque en la Argentina no había ley de divorcio.

54. En 1991, la revista París Match publicó una nota sobre “Las mujeres de Menem” entre las que mencionaba a Yuyito González, Liz Fassi Lavalle y Graciela Alfano. Todas desmintieron lo publicado. Años después admitió haber tenido una relación con un ex presidente argentino de la democracia.

Instagram Graciela Alfano

55 . Debutó en teatro en la obra Espía por amor junto a Claudio García Satur. La crítica dijo que era linda pero que como actriz dejaba mucho que desear.

56. En los primeros años de la década del 90 descubrió una insospechada veta mística que la llevó a interesarse por los ovnis, los amuletos, las malas ondas y diversos temas esotéricos.

57. A mediados de los 70, en las redacciones le pusieron de apodo “la clarinetista”. Cuando lo supo se reía del sobrenombre y juró desconocer el origen.

58. En los 90 tuvo un romance con Mauricio Macri. Se encontraban en la casa de Nicolás Caputo de manera clandestina. Un día, luego de que ella le hiciera un striptease en el living, Macri le anunció que tenía una reunión. “Y a mí, como buena diva, no me dejás esperando. Seas quien seas. Entonces dije: ‘Yo me voy’”. Contó que abandonó el departamento “por la puerta de atrás” y vistiendo las prendas de Macri, incluso tomó su billetera para pagar el taxi que la trasladó hasta su casa.

59. Hace unos cuántos años fue tema de debate en muchísimos medios por confesar que no le gustaba usar bombacha ni otra ropa interior. Todavía se recuerda una foto de ella conduciendo su programa sin bombacha.

60. “Lo más importante es haber descubierto a la gente que me rodea y que me quiere siempre. Porque es lindo ser famosa y ser actriz, pero no hay nadie del otro lado. El público no es alguien. Es todo. Y todo no es nadie. Y como nadie puede desaparecer un día. Pero ya no me importa tanto. Sé a quiénes tengo a mi lado y cuánto me quieren”. (Gente, febrero 1987).

Con material del archivo periodístico de la escuela TEA.

