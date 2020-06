Era una niña de cuatro años cuando su mamá se iba de su casa. No quedaba a cargo de nadie -su padre seguía en Resistencia- y nadie podía saber que ella se había quedado sola. “Es ahí donde recuerdo la heladera y buscar esa latita de leche condensada que estaba abierta. Recuerdo que estaba abierta y que tenía que tener cuidado para no cortarme. Me comía una lata de leche condensada en un fin de semana. Y trataba de ver cómo comer un huevo. Me acuerdo que se me caían al piso y se me rompían hasta que aprendí a hacerles un agujerito con un cuchillito y me los chupaba, me los comía crudos ”.