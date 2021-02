Federico Bal habló de la salud de Carmen Barbieri: “Cada día son mejores noticias”

Fede Bal habló con Marcelo Polino y trajo buenas noticias del estado de Carmen Barbieri

El estado de salud de Carmen Barbieri mantiene en vilo a la comunidad artística. La capocómica se habría contagiado de coronavirus el 15 de enero, durante una reunión de producción de la segunda edición de Masterchef Celebrity, certamen para el cual fue la primera famosa confirmada.

A los pocos días, fue internada en la Clínica Zabala por una neumonía y su situación fue empeorando. Durante el fin de semana, entró en coma farmacológico para ser conectada a un respirador. Los deseos de una pronta recuperación para La Leona se multiplicaron y parecen dar sus frutos, ya que desde la clínica empezaron a llegar buenas noticias.

Afortunadamente en las últimas horas la actriz experimentó una leve mejoría, lo que llevó algo de alivio a sus seres queridos. El que contó la noticia fue nada menos que Federico Bal, su único hijo, fruto de su relación con Santiago Bal, durante un vivo de Instagram con la cuenta de Telefé.

El actor de Mentiras Inteligentes diálogo con el periodista Marcelo Polino, embajador de Masterchef Celebrity, y confirmó oficialmente que será parte de la segunda edición del reality gastronómico. En esta oportunidad no estará tras las hornallas, sino que será el host de los contenidos digitales, la función que en la exitosa primera temporada desempeñó Flor Vigna.

El actor confirmó oficialmente su rol en la segunda edición de Masterchef Celebrity

Pero la cuestión profesional pasó a un segundo plano cuando el actor se refirió a la salud de su madre, una pregunta recurrente entre los comentarios de los participantes de la transmisión. “Quiero agradecer a todos, el amor que nos llega es muy grande”, reconoció Federico conmovido por el cariño del público, antes de pronunciar las palabras que todos querían escuchar.

“Mamá está bien”, lanzó con cierto alivio el actor, antes de repasar brevemente el estado de Carmen desde su positivo de covid-19 hace más de dos semanas. “Como presentó un cuadro en el que los medicamentos no estaban haciendo mucho efecto, se la puso en un coma farmacológico donde cada día son mejores noticias”, celebró Federico, mientras en los comentarios se sucedían los mensajes de alegría.

“Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos, eso es lo que más me duele, no poder estar cerca de mamá ni poder darle un abrazo”, admitió Federico, en referencia a los protocolos de aislamiento a los que deben someterse quienes contraen el virus. “El ala está clausurada para el público, no pueden entrar ni los parientes y tenés que entender que están tomando las medidas necesarias para que nadie se contagie ni el virus se siga esparciendo”, analizó.

La tierna imagen que publicó Federico junto a Carmen y Santiago

El actor también tuvo sentidas palabras para su interlocutor, que escuchaba atentamente y emocionado su relato. “Poli, vos sos un gran amigo de mamá, sos de esas personas que siempre estuvo cerca de la familia”, reconoció Federico, que aprovechó la la charla para agradecer a la Clínica Zabala, “donde la cuidan muchísimo”. También, se mostró conmovido por el cariño del público hacia su familia, haciendo mención tanto al cáncer de intestino que pudo superar a mediados del año pasado, como al fallecimiento de su padre en diciembre último: “A mi familia siempre le llegó un amor muy grande del otro lado”, sintetizó.

De acuerdos a estos datos que brindó su hijo, la salud de Carmen mejora a paso lento pero firme. Preocupado por su mamá, el fin de semana Fede había pedido a sus seguidores que oraran por ella. “Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja”, escribió

Luego de las horas críticas que siguieron a su internación en coma farmacológico, la actriz experimentó pequeños síntomas de una evolución favorable. El domingo, Martína Valía, jefa de prensa de Federico, le había contado a Teleshow que Carmen continuaba ”en coma farmacológico y con oxígeno, pero con valores favorables”. Los buenos síntomas que le contó Federico a Polino confirman que la Leona sigue dando batalla y permiten soñar con una pronta recuperación.

