Sorpresiva renuncia de Daniel Ambrosino a “Intrusos” después de 20 años: “Estoy tranquilo conmigo mismo”

Daniel Ambrosino, en Intrusos (Instagram)

“Chau, chau, chau... ¡hasta pronto!”. Con esas palabras -con las que inicia el posteo en Instagram con el que comunica su decisión- Daniel Ambrosino se despide de Intrusos, el ciclo que lo cobijó durante dos décadas, pero al que también le aportó el tramo “más importante” de su “vida profesional” como periodista de espectáculos.

“Quiero que sepan que fueron 20 años de alegrías, otras no tanto. Vivimos amores, separaciones, nacimientos, seres queridos que se fueron de gira, peleas y todo lo que se imaginan”, agregó Dani, como lo conocen todos tanto fuera como dentro de la pantalla, siendo uno de los integrantes más queridos del programa que comanda Jorge Rial, el “mejor” en su rubro, que “revolucionó todo en la televisión”, según la mirada de Ambrosino.

Ante todo lo que el grupo de trabajo del canal América disfrutó en estas dos décadas, pero también enfrentó, Ambrosino -quien inició su carrera en la revista de Flash- destaca: “Siempre funcionamos como familia”. Y por esa razón “siempre hubo un abrazo de contención”. En abril del año pasado se dio una situación muy especial, que viene a graficar la definición de Daniel: en plena emisión de Intrusos contó había iniciado los trámites de adopción. “Estoy muy ilusionado con ser padre”, confesó, en uno de los días más emotivos del programa.

En su despedida virtual, aquella en la que les anuncia a sus seguidores la determinación que tomó, Dani concluye: “Solo es un hasta siempre. Porque siempre seré un intruso, como lo dice nuestra canción. Con la pasión y la camiseta puesta. Los quiero”.

El posteo que Ambrosino también compartió en Twitter (“Me voy feliz”, escribió ahí) va acompañado por un video: su presentación en el primer programa de este año, cuando Intrusos comenzó a celebrar sus dos décadas ininterrumpidas al aire. “Este está desde el primer día acá. Es parte de la historia. ¡Señores, Daniel Ambrosino!", lo anuncia al aire Rial.

“(Estoy) desde el primer día, y seguramente haciendo una nota -resalta el periodista, quien hizo sus primeras armas en el ciclo como notero-. Acá arranqué siendo la mano que sostenía el micrófono. Después apareció la cara, el cuerpo, los móviles”. Y se fundió en un abrazo con el conductor, quien celebró que en el plano personal estuviera “enamorado”.

La despedid de Daniel Ambrosino de "Intrusos" (Instagram)

Sintiéndose “abrumado” por la enorme cantidad de mensajes que recibió en estas horas (“No lo puedo creer”, dijo, sorprendido por la repercusión), Daniel conversó con Teleshow : “Estoy tranquilo conmigo mismo. Estoy contento y muy triste a la vez. Muchos sentimientos. Muchos recuerdos. 20 años es una vida. Es como irse de la casa de papá... Es raro”, confió.

Pero, ¿cuál es la razón que lo llevó a presentar la renuncia? "No hay un punto especifico. No hay algo puntual. Ciclos que se cumplen. Historias que cerrar. Necesidades de avanzar. Volar. Soltar. No sé, es todo muy movilizante. Hoy todo es posible. Todo es incierto”, afirmó Ambrosino, quien dijo tener “la tranquilidad que da hacer bien las cosas”. “Anoche me dormí con una sonrisa y una lágrima. Pero en paz conmigo y con todos”.

También contó cómo fue la charla con Rial, avisándole de su renuncia. “Lo llamé. Le dije que necesitaba contarle algo, que no sabía cómo empezar -explicó el periodista-. Y lo dije como me salió: rápido y corto. Casi ni recuerdo. Se me quebraba la voz. Me habló lindo y contenedor. Y seguiremos hablando...”.

Su publicación en las redes sociales recibió el saludo de sus compañeros de panel. “Amigo querido: ¡tomar decisiones es crecer! Todo lo que venga será bueno para vos. Gran profesional y gran tipo. Te quiero mucho, Dani”, le escribió Rodrigo Lussich. “Dani querido. Gracias por ser tan generoso conmigo desde el primer día . ¡Ya te extrañamos!”, fueron las palabras de Adrián Pallares, al tiempo que Damián Rojo confesó estar “shockeado” por su renuncia. “Mereces lo mejor. Más que hasta ahora”, lo enalteció Débora D’Amato. “¡Fue muy copado laburar con vos! Lo mejor siempre, Dani. Que se venga todo lo bueno”, dijo Guido Zaffora.

Pero también otros integrantes de temporadas anteriores lo saludaron. “No pudiste superar mi ausencia, ¡es entendible Danito!”, broméo Angie Balbiani. “¡Genio Dani! Profesional y compañero como pocos”, destacó Lola Cordero, mientras que para Nazarena Nóbile se fue “el mejor”.

Esta temporada de Intrusos registró varios momentos especiales. Si bien el coronavirus cambió la agenda -como sucedió en todo el mundo, en cualquier circunstancia-, la intención era celebrar esos 20 años al aire. Así fue cómo se terminó produciendo la reconciliación al aire entre Rial y Viviana Canosa, otra ex intrusa. Pero también hubo que lamentar partidas: la de Marcela Tauro -hoy en Fantino a la tarde-, otra histórica, y esta de Ambrosino, inesperada.

