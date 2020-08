“Sí, amor”: Marcelo Tinelli filmó a Guillermina Valdés en una escena cotidiana, y crecen los rumores de reconciliación

Los papás de Lolo, cada vez más cerca de volver a estar juntos

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se distanciaron luego de ocho años de relación y un hijo en común, Lorenzo. En plena cuarentena, el conductor de ShowMatch anunció la noticia de la ruptura en sus redes sociales el pasado 28 de junio: “Con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos”.

Más allá de esta crisis, ambos mantuvieron una buena comunicación por la familia ensamblada que formaron. Con el paso de las semanas, han logrado mejor el vínculo y apuestan a una posible reconciliación, ya que todavía existe una gran amor y cariño. Muchas parejas han tenido conflictos, especialmente durante el aislamiento.

En este contexto, la empresaria compartió con sus seguidores de Instagram un video en el que aparece dándole clases de inglés a su hijo menor. “Sigo tratando de ser útil como maestra, con mi pésimo inglés. Recuerdos que quedarán de esta cuarentena con tres adolescentes, un niño y un cámara encubierto tomando la escena sin autorización. (Los basta son para él, no para Lolo)”, escribió en la red social.

Guillermina dejó en evidencia que fue el creador de LaFlia quien grabó esa escena familiar. Y Tinelli lo terminó de confirmar al comentar la publicación que ya hasta el momento tuvo más de 300 mil reproducciones: “Jajajaja, el camarógrafo es muy bueno y la profe tiene muy pocas pulgas para enseñar, jaja”.

En el video se escucha que la modelo se da cuenta de que la está grabando y le pido que deje el celular: “Basta, amor”. Pero, Marcelo sigue grabando de a ratos. En un momento, entra a la habitación, Dante, otro de los hijos de Guillermina. Lolo le dice a su hermano que quiere comer yogurt. Ante la negativa de la empresaria, Tinelli le responde: “Sí, amor, si comen todos en esta mesa”. Y ella se mantiene firme en su postura “No, amor”.

Según pudo saber Teleshow, la empresaria y el conductor están apostando a una nueva oportunidad en el amor. Quieren ser cautelosos: dar pasos firmes pero respetando los tiempos de cada uno. “Están mucho mejor e intentando un acercamiento”, fueron las palabras que utilizaron desde el entorno de la pareja para referirse a esta nueva etapa en su relación.

Los protagonistas de esta historia no habían salido ni a confirmar ni a desmentir la noticia. Sin embargo, al ver uno de los tantos debates que dieron en televisión sobre este tema, Guillermina no pudo permanecer en silencio. ¿El motivo? Que, invitado a Fantino a la tarde por América, el psicoanalista Luis Gratch, estaba explicando qué tenía que hacer un matrimonio para poder seguir adelante después de una separación. Y había dado el ejemplo de cómo volver de una infidelidad, lo que inevitablemente hacía pensar que el motivo de la ruptura había sido un desliz del conductor.

“Alguien me compartió esto... No suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena. Igual no me enojo, nunca, los quiero y cuídense”, escribió Valdés junto al video en cuestión.

No obstante, al ver la repercusión que había tenido su posteo y la confusión que había generado en algunos casos, la empresaria decidió hacer una aclaración: “Nunca desmentí nuestra reconciliación, porque es un proceso que estamos transitando. Solo comenté que eran muy lejanas las teorías que se estaban manejando con respecto a la realidad. Gracias”.

