Desde su casa en Villa Gesell, Jorge Serrano -cantante y compositor de LAD- atendió la videollamada de Infobae para explicar el origen de “Juntos para siempre”. “Vos sabés que hubo un malentendido con esta canción. Cucho (Parisi) y Gastón (Bernardou) tienen un programa por Radio Nacional que se llama ‘Enciendan los parlantes’. Y Gastón me dijo de hacer una canción. Yo no entendí... en realidad no sé tampoco si la idea era una canción. Era como que los fans pedían algo en este tiempo, ‘por qué no hacen algo’. Entonces me dijo: ‘Mirá, acá hay una idea. Si se te ocurre algo en el fin de semana, está bien. Si no, no pasa nada’. Agarré una de las pistas que habían listas y empecé a hacer una letra, pero pensando que era una especie de cortina o mensaje panfletario... No como una canción hacía esto, sino un mensaje a la gente en este momento. Qué es lo que vos decís, que fue una canción como del periódico, pero al mismo tiempo como de campaña de algo”.