—A que me lastimen, al dolor. Yo tengo ese costado sensible, como decir: "Uh, le llega a pasar algo a este…". Ya me pasó, se fueron mis padres jóvenes. Lo viví. La vida es muy cruda. Mi viejo jamás me dijo "Te quiero", jamás me dio un abrazo. Mi mayor miedo es qué pasa si no estoy mañana. Sigue todo igual, el mundo sigue.