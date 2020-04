Respecto a las tareas del hogar, las cosas no fluyen tan naturalmente como en la cocina. “Siempre fui un niño bien y me han hecho las cosas”, confesó y recordó un accidentado episodio en medio de la cuarentena: “La otra vez tenía que pasar un trapo y pregunté (a sus seguidores) cómo se pasaba, no sabía si el producto va puro o diluido. Internet nos salvó a todos para todos. El mismo día rompí una botella de vodka entera y dos copas y volqué otra botella. No sabía ni cómo juntar los vidrios, soy muy malo limpiando, lavo bien la ropa, separo los colores, cuelgo bien y no sé planchar, cocino bien y lavo los platos, del uno al diez... seis”.