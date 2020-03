Un héroe inesperado: el día que un cerdo le salvó la vida a George Clooney

Sus novias se empezaron a suceder casi tanto como sus contratos. Después de Kelly llegó Talia Balsam que logró algo que sería considerado casi un milagro: ser su esposa legal. El matrimonio terminó en divorcio y George se enamoró de Kimberly Russell una bella mulata a la que conoció grabando una publicidad. Después siguió Krista Allen, Celine Balitran, Sarah Larson, Lisa Snowden y Elisabetta Canalis, solo por nombrar las parejas reconocidas y no las decenas atribuidas pero no confirmadas. Y mientras George seguía huyendo del matrimonio, solo un ser lograba atraparlo: Max. El actor admitía que era “su relación más larga”, lo que no sabía es que también le salvaría la vida.