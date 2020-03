La artista es una reconocida defensora de los animales y colabora de manera directa con PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Cuenta con una granja doméstica donde convive con siete perros, dos caballos, dos ponys, tres gatos y hasta hace poco, una cerda. Su afecto por ellos es tan conocido que cuando se divorció de Liam Hemsworth, el principal conflicto no fue cómo dividirían sus propiedades sino quién se quedaría con los animales. La rubia había adoptado a la mayoría pero Liam rescató a varios en los incendios de Malibú en 2018. Su ex no quiso arruinar un divorcio que no se presentaba conflictivo y la dejó que se quedara con todos aunque los va a visitar seguido.