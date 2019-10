En el rubro gastronómico, el actor también estuvo con Sarah Larson. Se conocieron en el 2007 cuando ella trabajaba como moza en el Club Moon de Las Vegas, se habían visto años antes en una fiesta pero como en ese momento ella estaba en pareja no sucedió nada. Estuvieron un año juntos y ella se animó a contar que auqnue salir con George era hermoso, con la estrella no tanto. “Yo no tenía una excesiva presión, pero reconozco que el estar con un hombre tan querido, me estresaba. Al principio me sentía como un ciervo delante de los faros de un coche. No sabía qué hacer o cómo comportarme”. Cortaron en medio de rumores que vinculaban a Clooney con Renee Zellweger, algo que él se encargó de desmentir. “Hablamos una vez por semana y somos amigos hace 12 años”, reconoció.