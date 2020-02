En 2018, con motivo de la conmemoración de la Revolución de Mayo, Mirtha había asegurado jocosa en su programa: “Les juro que yo no estuve”. Y algo similar había dicho un año antes, al hablar del 143 aniversario de la creación de la ciudad de Mar del Plata. Aunque si reconoció que estuvo presente en la inauguración del obelisco, que tuvo lugar en 1936. “¿Sabés que yo se lo cuento a mi hija y no me cree? Me dice que no es posible”, le contó la diva a Santiago Del Moro durante uno de sus almuerzos.