Además del piano y la guitarra, el papá de Stuart Little domina la batería, la armónica y el saxofón. Pero como si fuera poco este verdadero polímata también demostró que puede ser un gran escritor. El vendedor de armas, su primera novela, una historia de suspenso con toques humorísticos impactó por su calidad y además se convirtió en best seller. A ese éxito le siguió Una noche de perros y en gateras espera una tercera novela policial ¿Qué tal? Pero además el actor, músico y escritos se distingue en el deporte. Como miembro de una familia de remeros, -Ran su padre fue campeón olímpico- el británico también lo practicó y no le fue nada mal. Llegó a quedar cuarto en el Mundial Juvenil de 1977 y ganar dos títulos nacionales. Solo una mononucleosis lo aportó de los remos y de una trayectoria que se notaba sería brillante.