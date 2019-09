Cuando monseñor Bergoglio fue elegido Papa, Viggo se alegró muchísimo. Claro que sus razones no eran religiosas. "Ahora no voy a tener que explicar en el mundo, tanto como antes, qué es San Lorenzo o cuando me vean el escudo no van a pensar que soy del Barcelona. El Papa me ha quitado un peso de encima porque él no esconde que es hincha y socio de mi club".