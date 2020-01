Érica Basile denunció a Rago en la justicia por abuso sexual, hecho por el que fue imputado el 30 de diciembre pasado. Según la mujer, el hecho sucedió en el año 2015, en la casa del actor, donde concurrió la joven invitada por el actor. El problema comenzó cuando se fueron a la habitación y Rago quiso grabarla: “El apareció con una cámara profesional, queriendo filmar la secuencia. Yo me negué y lo corrí. Ahí él me introduce los dedos en mis partes íntimas sin mi consentimiento queriendo que yo lo orine; yo le decía que no me gusta y le pedía que salga”. En la denuncia que hace la mujer, asegura que el actor la obligó a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, y tuvo que soportar violencia verbal del artista que la insultaba por no acceder a sus pedidos íntimos.