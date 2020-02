John Travolta cumple 66 años: amores, rumores y el peor dolor

Se conocieron filmando el dramón televisivo El chico de la burbuja de plástico. Ella había cumplido los 40 y él tenía casi la mitad, 22. Pero la edad no fue una barrera y se enamoraron. “Nunca estuve más enamorado de nadie en mi vida. Desde el momento en que la conocí me sentí atraído. Éramos como dos maníacos hablando todo el tiempo en el set de Bubble. Después de un mes se volvió romántico”, contó el actor y agregó: "Me divierto más con Diana que con nadie en mi vida. Y lo extraño es que antes de que nos conociéramos pensaba que nunca tendría una relación exitosa. Ella me dijo que pensaba lo mismo. Entonces, bam, nos encontramos y enamoramos”.