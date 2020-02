Tan mala era la relación que Tori se enteró por un tercero de la muerte de su padre. “Estoy destrozada. Me habían dicho que le quedaban meses de vida… Cuando me lo dijeron, no podía creer que mi madre no me hubiera llamado para contármelo”, lamentó alguna vez la actriz. “Ella es quien realmente mató a su padre cuando decidió no hablarnos, ni a mi marido ni a mi hijo ni a mí. Aaron dijo que no quería vivir desde entonces”, sentenció su madre, acusando a su hija de la partida del productor.