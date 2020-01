“BIG UP FIMI WHOL FAMILY PRON COM COM DI DI AWARDS NA SEEN �� �� �� CHUNE IN”, apareció subtitulado en el video de Instagram, así, en jamaiquino, mientras Chet se esforzaba por lograr un acento diferente. El actor fue burlado por todo el mundo y los que no se rieron, se enojaron y lo acusaron de apropiación cultural. Con 29 años, Chester Marlon Hanks se divirtió haciendo voces para sus seguidores de Instagram y luego subtitulando los videos con mensajes que no decían mucho más que “Muy pronto verán a toda la familia en grande aquí en estos premios”. Su inocente paso de comedia, más cerca del ridículo que de la blasfemia, logró eclipsar el momento glorioso de su padre. Lejos de avergonzarse, Chet subió la apuesta, se agregó una bandera de Jamaica en la bio de Instagram y posteó una foto con el premio de Tom y la ironía: “Ciudadanos promedio: maldita sea, esto da miedo, déjame ver las noticias @cnn”.