Pero no todo fueron éxitos en la vida de esta veinteañera de Oxford. A los 19 años sufrió en carne propia la discriminación. Los productores de la serie Studio City -que luego no se emitió- le sugirieron que si quería un rol debería adelgazar unos kilos. “Me dí cuenta de lo que quería representar, y si eso no hubiera ocurrido, puede que no hubiera superado mis problemas con mi cuerpo a una edad tan temprana”, aseguró Pugh a la revista inglesa Glamour. Luego de este suceso fue que participó de Lady Macbeth en la que había muchos desnudos y le permitió amigarse con su imagen: “Me habían hecho sentir una mierda por mi aspecto”, recordó Florence.