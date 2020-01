Pese a los sinsabores y la falta de propuestas, Dern afirmaba que ese episodio fue uno de los momentos más importantes ya no de su carrera sino de su vida. “Lo que fue sorprendente y nunca olvidaré es cuando Ellen me miró a los ojos y dijo que era la primera vez que decía ‘soy gay‘ en voz alta. No lo ensayamos así que cuando lo dijo, me vio a los ojos y me tomo de las manos, sentí que temblaba, me dieron ganas de llorar por ese regalo de la intimidad, de lo que eso significa, lo llevare por el resto de mi vida”. Al volver a mirar la escena se nota que viven un momento único, donde lo real, lo verdadero se impone a la ficción.