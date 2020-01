Hayek también estuvo envuelta en una polémica en los últimos días luego de que la criticaran por su vestuario en la entrega de premios Globos de Oro. Usó un body azul con un gran escote y una falda blanca larga. En el programa Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo, ella habló sobre el tema: “Me siento bien. Tengo 53 años ¿por qué no? La verdad es que he subido mucho de peso y ahí es donde se me nota el peso (en referencia a sus pechos)”.