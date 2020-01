En otra ocasión, Sheen se apareció en la casa de sus ex suegros, para celebrar el Día de Acción de Gracias, pero lo hizo acompañado de una prostituta. Richards, lejos de hacer una escena, abrió la puerta con una sonrisa “ya no estaba enamorada de él, así que no me importó”. Sheen le explicó sin sonrojarse que su acompañante se quedaría en el auto mientras cenaban. Entonces, ella hizo de la “sororidad” no una palabra sino un hecho. Sintió pena por la muchacha y la invitó a pasar. A las nenas le dijeron que era una “amiga del papá”.