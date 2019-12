A él lo enamoraba de ella que traía un poco de orden a su caótica vida. “Si no hubiera conocido a Sarah, no creo que hubiera conseguido muchos de los trabajos que hice… Sarah me ha hecho más práctico. Ella me consiguió un contador y me hizo obtener una cuenta bancaria. La razón por la que sales es encontrar a alguien con quien puedas vivir cómodamente. No creo que tenga que seguir buscando “.