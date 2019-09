En el 2003 empezó su papel protagónico en la serie Two and a half Men, serie en el que fue el mejor pagado de todos los tiempos, 1.8 millones de dólares por episodio. Esto fue hasta el 2011, donde la producción ya no aguantaba que llegara borracho e incluso tuvo agresiones con el productor Chuck Lorre, motivo por el cual salió de la serie.