Cande Tinelli: "Imagino a mi papá como gobernador o presidente"

Sobre su faceta como cantante Lelé compartió que no era algo con lo que soñara tiempo atrás: “Se fue dando de a poco, me da mucha vergüenza y tuve que trabajar un montón. Me gustaba cantar pero de eso a esto, la verdad que no lo pensaba”. “Tomé clases de canto de chica, me empecé a copar, a perderle el miedo, a laburarlo” compartió tras un show en el que muchos en las primeras filas siguieron junto a ella las letras de sus canciones.