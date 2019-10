Boneta: —No entendían nada cuando hice Skype con el director. Yo justo estaba en Acapulco y me veía todo bronceado, con el pelo rubio y la separación del diente y me preguntaba: “¿Qué haces?, ¿por qué estás así?". No entendía nada y le dije: "Estoy en un personaje que es así”. Siento que esto fue hace años y me acuerdo perfecto cuando me enteré de la noticia, llevaba meses con la espera de saber si la respuesta era sí o no. Va creciendo una ansiedad horrible. Entonces cuando de repente te marcan, pegas el grito en el cielo, te ponés a celebrar.