Durante la transmisión, la presentadora del ciclo Morfi dialogó con Fabián Medina Flores y Claudio Cosano sobre el look que eligió para la gala. Pero, sufrió un descuido con su vestido y mostró de más sin darse cuenta. Este “accidente” no pasó inadvertido y en las redes sociales hubo comentarios al respecto. “Avisale a Zaira Nara que no abra tanto el vestido. Se le vio su parte íntima. Jajaja, se le corrió el short”, dijo una usuaria en Twitter.