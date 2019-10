“Lali, Laligera, chiquita y veloz, pura dinamita todos dice que soy. Oh, oh, oh, a los míos represento a donde quiera que voy. Desde cero todo lo que tengo es mío, desde cero. Nací con brillo pero sin dinero para ganarme sola el mundo entero, eso es lo que quiero”, canta Espósito en varios escenarios, como el patio de una escuela, donde aparece bailando con varios chicos de guardapolvo blanco, un puente con mujeres y un club en el que se la ve haciendo patín artístico.