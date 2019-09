Luego de hacer una salvedad ("No me gusta hablar del aborto porque yo estoy dando vida ahora, pero es una realidad, puede pasar", dijo), la ex Patito Feo aseguró que transitar estos meses de gestación la hicieron "hermanarse más" con todas las mujeres. "¡Mierda! Yo ya venía apoyando para que salga la ley en Argentina (en los Martín Fierro 2018 lució un vestido con distintas inscripciones a favor del aborto legal), pero terminé de entenderlo estando embarazada. Es tanto a lo que uno se expone… A veces se habla de una manera muy banal y una está con una sensibilidad al extremo. Es un momento muy delicado y vivirlo sin desearlo es de las cosas más crueles que me puedo imaginar".