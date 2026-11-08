WhatsApp ocultará por defecto el número de teléfono y cada usuario escogerá quién lo puede ver

WhatsApp prepara una función de privacidad que ocultará el número de teléfono de forma predeterminada a quienes utilicen nombres de usuario. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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WhatsApp prepara un cambio en su política de privacidad que afectará a millones de usuarios que utilizan nombres de usuario en la aplicación. La plataforma trabaja para que cada persona decida quién puede ver su número de teléfono, y todo indica que la opción “Nadie” será la predeterminada para las cuentas con alias.

El hallazgo corresponde a una función todavía en desarrollo, detectada por WABetaInfo en la versión beta para Android, disponible en Google Play Store. No se trata de un despliegue activo, sino de un ajuste en construcción dentro de la sección de privacidad de la aplicación.

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Cuatro opciones para decidir quién ve el número en WhatsApp

El nuevo apartado se ubicaría junto a los controles que ya existen para gestionar datos como la última conexión o la foto de perfil. Desde allí, cada usuario podrá elegir entre cuatro niveles de visibilidad para su número telefónico en llamadas y conversaciones.

Las opciones previstas son: Todos, Mis contactos, Mis contactos excepto y Nadie. Esta última quedará activada de forma automática para las cuentas que tengan configurado un nombre de usuario, sin que haga falta modificar nada para mantener el número oculto.

La plataforma incorporará cuatro niveles de visibilidad para el número telefónico: Todos, Mis contactos, Mis contactos excepto y Nadie. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La función responde a la necesidad de permitir que alguien sea localizable por su alias sin exponer su número a desconocidos. Es una herramienta de privacidad que, en su versión predeterminada, mantiene oculto el dato personal mientras conserva la posibilidad de contacto a través del nombre elegido.

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Una novedad en la que WhatsApp ya venía trabajando

Esta novedad se apoya en otra función que WhatsApp ya había incorporado: el campo de nombre de usuario en la pantalla de creación de contactos, identificado en la actualización beta 2.26.31.2 para Android. Ese cambio permite guardar a un contacto a partir de su alias en lugar de su número.

Cuando alguien configura un nombre de usuario, WhatsApp oculta de forma predeterminada su número ante quienes no lo tienen guardado en la agenda. En concreto, si una persona inicia una conversación con otra a través de su alias, no podrá ver su número telefónico.

El nuevo sistema de cuatro opciones no modifica ese comportamiento de base, que seguirá siendo el estándar para cualquiera que use un nombre de usuario. Lo que aporta es la posibilidad de ampliar esa visibilidad si el usuario decide compartir el número con ciertos contactos o con todo el mundo.

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El nuevo control no opera de manera retroactiva sobre las personas que ya tienen el número guardado en su libreta de contactos.(ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO)

Hay motivos por los que alguien podría querer mostrar su número pese a tener un alias. Algunos buscan ser localizables por nombre de usuario mientras mantienen el número visible para sus contactos guardados. Otros prefieren excluir a personas puntuales de esa visibilidad sin cerrarla al resto.

Qué pasa con quienes ya conocen el número

Una de las limitaciones del nuevo control es que no borra información ya existente. Las personas que ya conocen el número de un usuario seguirán viéndolo, aunque este elija la opción “Nadie” en el nuevo ajuste.

Esto significa que la herramienta no actúa de manera retroactiva sobre contactos previos. Su función es regular la visibilidad hacia adelante, para quienes todavía no tienen ese dato guardado o para quienes el usuario quiera excluir de forma expresa.

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La interfaz en desarrollo incluye además una advertencia al momento de cambiar de configuración. Cuando alguien modifica su opción de privacidad, WhatsApp restablece la lista de excepciones previamente configurada, según detalló WABetaInfo.

La empresa mantiene la herramienta en fase de desarrollo interno y no comunicó una fecha para su lanzamiento en la versión pública.(REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Esto implica que algunas personas que habían sido excluidas bajo la opción “Mis contactos excepto” podrían recuperar la visibilidad del número si el usuario cambia después a otra configuración. La aplicación presentará un cuadro de confirmación antes de aplicar el cambio, para que quede claro que la visibilidad del número se modificará.

Cuándo llega esta función

El desarrollo se encuentra, por ahora, únicamente en fase de pruebas dentro del programa beta para Android. Aunque la función ya puede detectarse en el código de la aplicación, todavía no está disponible para probarse de forma activa.

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WhatsApp no ha comunicado cuándo habilitará este ajuste para los participantes del programa beta ni en qué momento llegará a la versión pública de la aplicación.