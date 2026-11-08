No solo la película, todo el contenido extra de Las Guerreras K-pop disponible en Netflix

Netflix estrenó una plataforma exclusiva con coreografías, series en stop-motion y material inédito del fenómeno global Las Guerreras K-pop. (Netflix)

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Netflix lanzó el 5 de noviembre un nuevo espacio dentro de su plataforma dedicado por completo al universo de Las Guerreras K-pop (KPop Demon Hunters). Bajo el nombre KPop Demon Hunters: For the Fans!, la plataforma reunió en un solo lugar la película completa, la versión para cantar junto a los personajes y una serie de producciones inéditas creadas especialmente para los seguidores del filme.

La iniciativa representa la primera vez que Netflix organiza este tipo de colección temática alrededor de un título propio. El catálogo incluye videos de coreografía oficial con nuevas animaciones del grupo ficticio HUNTR/X, además de piezas realizadas con la técnica de stop-motion que presentan a los personajes en un estilo visual distinto al de la cinta original.

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Tres series animadas narran el detrás de escena del grupo

Entre los estrenos de la colección se encuentra PLAYlist Stories, un conjunto de tres producciones realizadas en stop-motion. La primera, HUNTR/X Backstage Pass, consta de seis episodios que muestran ensayos, sesiones de fotos y pruebas de vestuario del grupo, con un formato visual descrito como dinámico.

PLAYlist Stories suma tres series en stop-motion con contenido inédito detrás de cámaras. (Netflix)

La segunda serie, KPop Toy Creations, reúne tres episodios artesanales inspirados en la película, elaborados por un joven realizador en su tiempo libre, entre tareas escolares y la cena. La tercera, Play Games With Us, propone cuatro episodios con desafíos y competencias basados en escenas reconocibles del filme.

Los fans pueden aprender las coreografías originales

Otro de los ejes centrales de la colección es Learn the Choreo!, un apartado que convierte los números musicales de la película en material de aprendizaje. Los usuarios pueden ver el ensayo de HUNTR/X para el tema “How It’s Done” y acceder a tutoriales completos de las rutinas de “Golden”, “Takedown”, “Soda Pop” y “Your Idol”, a cargo de los coreógrafos que trabajaron en la producción original.

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El espacio también incluye un segmento en el que los coreógrafos Nain y Leejung Lee explican cómo los estilos de movimiento de Rumi, Mira y Zoey reflejan la personalidad de cada una de las protagonistas.

Los coreógrafos del filme enseñan paso a paso las rutinas de "Golden", "Takedown" y "Your Idol". (Netflix)

Material adicional bajo el nombre Happy Honmoon

El apartado Happy Honmoon agrupa contenido adicional pensado para los seguidores más fieles del filme. Incluye videos con la letra de siete canciones de la banda sonora, la versión para cantar junto a la película, una colección de cuatro videos con producciones hechas por fans —que incluyen reacciones de las voces originales de HUNTR/X— y una chimenea virtual con temática de la película.

Más de 670 millones de visualizaciones

‘KPop Demon Hunters’, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se estrenó el 20 de junio de 2025 y se convirtió en el título más visto en la historia de Netflix, con más de 670 millones de reproducciones y 63 semanas consecutivas en el top 10 global de la plataforma. Según el material difundido, la cinta permaneció 67 semanas dentro de ese listado.

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La producción obtuvo el premio a mejor película animada en los Oscar, los Critics’ Choice Awards y los Globos de Oro, además de diez premios Annie. Su canción “Golden” se convirtió en el primer tema de K-pop en ganar tanto un Oscar como un Grammy.

"Golden" se convirtió en el primer tema de K-pop en ganar un Oscar y un Grammy. (Reuters)

Récord en las listas de Billboard

La banda sonora del filme se transformó en la primera en colocar cuatro canciones de forma simultánea en el top 10 del Billboard Hot 100, con más de 15.000 millones de reproducciones a nivel mundial. “Golden” permaneció ocho semanas en el primer puesto del Hot 100, la racha más extensa lograda por un grupo femenino en lo que va del siglo, y recibió la certificación 5x Platino.

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