Microsoft rechazó duplicar su contrato con Nscale, una empresa de centros de datos que va a salir a bolsa

El plan operativo de Nscale incluye la instalación de más de 66.000 procesadores de Nvidia para Microsoft en Portugal hacia 2027 (REUTERS/David Ryder/File Photo)

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Microsoft rechazó una opción para duplicar el contrato con el que alquila capacidad de cómputo de IA a Nscale en un centro de datos de Texas, informó el Financial Times. El acuerdo potencial valía decenas de miles de millones de dólares, y la empresa británica prepara su salida a bolsa en Nueva York.

El diario basó la información en tres personas familiarizadas con el asunto. La opción afectaba al sitio del condado de Ward, en Texas. Nscale debe ahora conseguir nuevos clientes para esa capacidad o perder miles de millones de dólares de ingresos futuros.

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La empresa tecnológica británica discrepó con parte del relato. Mencionó a Financial Times que la opción era de unos 500 megavatios, y no de 700 como indicaba el reporte, y que correspondía al alquiler de capacidad adicional en su propio terreno. El rechazo no altera su cartera de contratos pendientes, de USD 103.000 millones.

Otro rechazo de Microsoft

Es el segundo revés con Microsoft en pocas semanas. El 18 de octubre, The Telegraph y Bloomberg informaron de que la empresa estadounidense había abandonado el acuerdo para ser el cliente principal del primer centro de datos de Nscale en el Reino Unido, en Loughton, en el condado de Essex.

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Las autoridades habían advertido a la firma británica de que el sitio no tendría conexión eléctrica hasta la década de 2030. La empresa respondió entonces que su relación con Microsoft seguía siendo “fuerte y de largo plazo” y que buscaba otras fuentes de energía y otros terrenos en el país.

El peso de Microsoft explica la importancia del episodio. El prospecto de la salida a bolsa, presentado ante el regulador bursátil de Estados Unidos el 18 de septiembre, indica que Microsoft y Anthropic concentran cerca del 85% de los contratos de Nscale, según Bloomberg.

Nscale prepara su salida a bolsa en Nueva York con una cartera total de contratos calculada en 103.000 millones de dólares (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Según el prospecto, los contratos con Microsoft prevén pagos de hasta USD 43.800 millones hasta diciembre de 2033, y los firmados el 25 de agosto con Anthropic suman hasta USD 44.600 millones. Ambos montos dependen de que Nscale cumpla plazos de entrega y niveles de disponibilidad.

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Microsoft sigue siendo cliente. El mismo documento prevé que la firma británica instale para esa empresa más de 66.000 chips de Nvidia en un campus de Portugal a partir de fines de 2027, además de los equipos ya desplegados en el primer edificio de ese sitio.

Pérdidas, retrasos y plazos que pueden costar contratos

El Financial Times informó que Nscale perdió USD 1.000 millones en el primer semestre de 2026, con ingresos de USD 141 millones. Para este tipo de empresas, los contratos nuevos son clave para seguir tomando deuda con la que financiar la construcción de centros de datos.

El prospecto, citado por la revista financiera, reconoce otro riesgo: si la empresa incumple los plazos de entrega en Virginia Occidental, Anthropic podría cancelar ese tramo sin responsabilidad. Al presentar el documento, la compañía admitió que aún no tenía compromisos vinculantes para financiar esa obra.

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El diario añadió que ese proyecto sufre retrasos de construcción y oposición local, y que las firmas negocian ampliar el acuerdo con un segundo centro de datos de 460 megavatios en el mismo campus.

El rechazo de Microsoft llega cuando los inversores miran con más cautela a las empresas que construyen y alquilan capacidad de cómputo para la IA con deuda. Además, el diario recordó que los gobernadores demócratas electos, entre ellos el de Texas, pidieron una moratoria inmediata a la construcción de centros de datos.

Nscale firmó en septiembre un contrato con la empresa de robots Figure y tiene otros acuerdos sin divulgar en el sitio de Ward. Una persona cercana a la compañía dijo que negocia con varios clientes potenciales para esa capacidad.

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