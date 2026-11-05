Economía

ANSES: cuándo cobro en noviembre 2026 si mi DNI termina en 3

Los haberes, pensiones y asignaciones de ANSES aumentarán 1,93% en noviembre. El calendario de pagos establece las fechas de cobro según la terminación del DNI e incluye los nuevos montos de jubilaciones, AUH y otras prestaciones.

Ilustración de personas adultas que forman una fila en la acera frente al edificio de ANSES junto a una calle con vehículos.
Los jubilados con haberes mínimos y DNI terminado en 3 perciben $444.158,46 el viernes 13 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de noviembre de 2026, que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones y la prestación por desempleo. Las fechas para quienes tienen el DNI finalizado en 3 varían según el beneficio que perciban, mientras que los haberes suben 1,93% este mes.

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El ajuste se aplica a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, de acuerdo con el mecanismo de actualización mensual vigente. Por eso, antes de consultar la fecha de acreditación, cada titular debe identificar la prestación que cobra.

Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo

Quienes cobran jubilaciones o pensiones que no superan el haber mínimo tendrán acreditado el pago el viernes 13 de noviembre si su documento termina en 3.

En noviembre, el haber mínimo asciende a $444.158,46, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) queda establecida en $203.182,22. El cronograma para este grupo comienza el 11 de noviembre y finaliza el 20 del mismo mes.

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Las personas con DNI terminado en 3 deben tener en cuenta que esta fecha corresponde solamente a quienes perciben hasta la jubilación mínima. Si el haber mensual supera ese valor, el depósito se realiza más adelante.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos superen el haber mínimo cobrarán el miércoles 25 de noviembre si el DNI finaliza en 2 o 3.

El monto máximo jubilatorio fijado para noviembre es de $2.988.765,82. El calendario para los haberes superiores a la mínima se extiende entre el 24 y el 30 de noviembre, según la terminación del documento.

De este modo, la fecha del 25 de noviembre alcanza a quienes cobran una jubilación o pensión por encima de $444.158,46 y tienen DNI terminado en 3.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Ilustración de un hombre mayor que recibe billetes en ventanilla dentro de una oficina con la inscripción ANSES en la pared.
ANSES aplica un incremento del 1,93% en los haberes de noviembre en función del Índice de Precios al Consumidor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con documento terminado en 3 cobrarán el lunes 16 de noviembre.

La AUH tiene un valor bruto cercano a $159.600 durante noviembre. ANSES deposita de forma mensual el 80% de ese importe, equivalente a unos $127.700, y retiene el 20% restante. Ese saldo se libera luego de la presentación de la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

La Asignación Familiar por Hijo, destinada a trabajadores registrados, varía según el ingreso total del grupo familiar:

  • Hasta $1.212.301: $79.812,80 por hijo
  • De $1.212.301,01 a $1.777.957: $53.838,46
  • De $1.777.957,01 a $2.052.708: $32.564,29
  • De $2.052.708,01 a $6.419.726: $16.801,94

Para hijos con discapacidad, las asignaciones alcanzan $259.861,30 en el primer tramo de ingresos; $183.835,73 en el segundo; y $116.023,37 en el siguiente segmento.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 3 percibirán el beneficio el 16 de noviembre.

El monto bruto de la prestación se acerca a los $159.600, de los cuales el organismo deposita directamente unos $127.700 (el 80%) y retiene el 20% hasta la presentación de los controles médicos.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Los titulares de la Asignación por Prenatal cuyo DNI termina en 3 cobrarán el viernes 13 de noviembre, fecha que comparten con los documentos finalizados en 2.

La prestación por prenatal se actualiza con el mismo incremento de 1,93% que las asignaciones familiares. En el primer tramo de ingresos, el monto por hijo es de $79.812,80, aunque el valor disminuye en las escalas de ingresos superiores.

Por su parte, la Asignación por Maternidad se deposita el primer día del calendario que corresponda a cada terminación de DNI. Por lo tanto, para un documento finalizado en 3, la fecha prevista también es el 13 de noviembre.

Pensiones No Contributivas

Ilustración de una mujer que escribe en un papel junto a un niño frente a un escritorio de oficina con computadoras y el texto ANSES.
Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se cobran en dos tramos sin división por terminación de documento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 2 o 3 cobrarán el jueves 12 de noviembre.

Los montos de noviembre, con el bono extraordinario de $70.000 incluido, son los siguientes:

  • PNC por invalidez o vejez: $310.910,91 de básico + $70.000 de bono = $380.910,91
  • PNC para madres de siete hijos o más: $444.158,46 (equivalente al haber mínimo) + $70.000 de bono = $514.158,46
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años que no reúnen los aportes para acceder a una jubilación ordinaria: $355.326,76 de básico + $70.000 de bono = $425.326,76

Asignaciones de pago único: Nacimiento, Adopción y Matrimonio

Las asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio no se pagan según la terminación del DNI. Para la primera quincena, todas las personas habilitadas pueden cobrar entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre. En la segunda quincena, el período va del 25 de noviembre al 10 de diciembre.

  • Nacimiento: $93.032,34
  • Adopción: $556.214
  • Matrimonio: $139.297,43

Además, los jubilados y pensionados del régimen contributivo que reciben la asignación por cónyuge percibirán $19.365,68 en noviembre.

Desempleo Plan 1

Las personas alcanzadas por la Prestación por Desempleo Plan 1 y con DNI finalizado en 2 o 3 cobrarán el jueves 26 de noviembre.

Desempleo Plan 2

Para los beneficiarios del Desempleo Plan 2, el pago correspondiente estará habilitado entre el 2 y el 10 de diciembre, sin distinción por terminación de DNI.

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