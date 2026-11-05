Diseñan un parche de monitoreo que reduce su adherencia para evitar molestias al retirarse de la piel

El retiro diario de apósitos tradicionales provoca lesiones cutáneas y desgarros en recién nacidos prematuros y adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El control de los signos vitales mediante sensores adheridos al cuerpo resulta indispensable en la medicina moderna, pero retirar apósitos a diario genera traumatismos sobre la piel. Cualquier persona que haya despegado una cinta sanitaria conoce la molestia punzante que causa ese tirón.

Para pacientes con tejidos sumamente vulnerables, como los recién nacidos prematuros en terapia intensiva, los adultos mayores y las personas internadas en estado crítico, esta fricción continua provoca desgarros dérmicos, irritaciones severas y heridas complejas. Frente a este desafío sanitario cotidiano, un equipo internacional desarrolló un parche adhesivo inteligente que se fija con firmeza y se retira sin dañar la piel.

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Durante décadas, la ingeniería médica lidió con un dilema constante. Los sensores portátiles exigen una sujeción sólida para registrar la respiración o los latidos cardíacos sin pérdidas de señal por el movimiento. Sin embargo, las cintas tradicionales acumulan tensiones mecánicas excesivas al desprenderse, arrancando capas superficiales del tejido. Los intentos anteriores por fabricar pegamentos reversibles dependían de solventes químicos, sustancias líquidas que a menudo irritan la superficie cutánea y complican el trabajo del personal asistencial.

El diseño estructural basado en la técnica de kirigami permite la adaptación del dispositivo a zonas curvas como codos y muñecas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solución a este obstáculo llegó mediante una investigación publicada en la revista Nature Communications, cuyos autores diseñaron una plataforma mecánica capaz de modular su fuerza de sujeción a pedido, sin recurrir a químicos ni tirones bruscos.

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El desarrollo estuvo a cargo de bioingenieros de Corea del Sur y Estados Unidos, con sede en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang. La innovación se basa en los polímeros con memoria de forma, es decir, materiales inteligentes programados para recuperar una estructura geométrica predeterminada cuando reciben un estímulo térmico moderado.

Microestructuras piramidales reducen la adhesión mediante calor leve

El funcionamiento del dispositivo radica en una lámina microscópica con figuras piramidales. En reposo, estas formas permanecen totalmente aplanadas, asegurando un área de contacto amplia y una sujeción firme sobre el cuerpo.

Los ensayos mecánicos comprobaron que el nuevo sistema disminuye la energía de adhesión un 99% al momento del retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al momento de retirar el sensor, se aplica calor suave por encima de la temperatura de transición vítrea del polímero, esto es, el umbral físico en el cual la sustancia adquiere elasticidad y retoma su relieve original. Al activarse, las pirámides emergen en segundos, reducen drásticamente la superficie de apoyo contra el tejido y abren bolsas de aire que permiten retirar la banda sin esfuerzo alguno.

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Los ensayos mecánicos comprobaron que el sistema reduce la energía de adhesión un 99%, manteniendo una estabilidad impecable durante el monitoreo continuo. Mediante correlación digital de imágenes tridimensionales, un método óptico que registra deformaciones internas bajo la superficie corporal, los investigadores verificaron que el despegue no transmite tensiones nocivas a la dermis.

“Lo que diferencia a este desarrollo de las tecnologías adhesivas existentes es que cambia activamente sus propiedades mediante la microestructura de polímeros con memoria de forma”, explicó Seok Kim, profesor de ingeniería mecánica en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang, según el comunicado de prensa.

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El parche registró con precisión sonidos cardíacos, ritmo respiratorio y accesos de tos mediante sensores inalámbricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad del paciente representó una prioridad durante los ensayos. El material fue calibrado para mantenerse inerte y firme a temperatura corporal, garantizando que los sensores no se desprendan de forma involuntaria con la rutina diaria. Cuando los profesionales necesitan retirarlo, aplican calor suave que activa la transformación en pocos minutos, sin generar molestias térmicas ni riesgos para el tejido cutáneo.

“Este trabajo es significativo porque controla las fuerzas mecánicas en la interfaz entre la piel y el dispositivo, en lugar de simplemente modificar el material adhesivo”, afirmó Jin-Tae Kim, profesor de ingeniería mecánica en la institución surcoreana, según el comunicado de prensa.

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La arquitectura de kirigami facilita la adaptación a zonas curvas

El diseño sumó además un patrón inspirado en el kirigami, dicho de otro modo, la técnica tradicional de realizar incisiones precisas en una lámina para otorgarle elasticidad en múltiples direcciones. Esta red geométrica disminuye la rigidez del parche y le permite amoldarse con naturalidad a zonas de gran curvatura, como codos, muñecas o dedos, sin soltarse ante la flexión continua.

Los investigadores proyectan el inicio de ensayos clínicos hospitalarios en salas pediátricas y centros de atención geriátrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, las aberturas microscópicas actúan como canales de ventilación que facilitan la evaporación del sudor, evitando la acumulación de humedad que suele deteriorar la piel bajo apósitos convencionales.

La utilidad clínica se comprobó al integrar el apósito con sensores inalámbricos que registran sonidos cardíacos, ritmo respiratorio y accesos de tos. El material garantizó una captación de datos tan nítida como la de las cintas comerciales, pero con la ventaja de despegarse sin dolor. De hecho, el estudio concluye que “el diseño estructural kirigami mejora aún más la adaptabilidad en superficies anatómicas con curvatura simple y doble”, demostrando su viabilidad en zonas anatómicas complejas.

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“Debido a que este enfoque permite tanto una adhesión confiable como un desprendimiento suave, puede extenderse hacia una clase más amplia de tecnologías”, señaló Chang-Hee Son, profesor de la Universidad Tecnológica de Texas, según el comunicado de prensa.

Tras superar las evaluaciones preliminares en modelos biomecánicos y voluntarios sanos, los investigadores proyectan trasladar la plataforma a ensayos clínicos hospitalarios, abriendo un camino concreto para que las salas pediátricas y los centros geriátricos eliminen lesiones accidentales por vendajes de uso diario.