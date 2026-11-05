Economía

Día del Bancario: qué pasará con los bancos este viernes 6 de noviembre

El calendario financiero tendrá varios días sin actividad en sucursales por la combinación de la jornada sectorial, el fin de semana y los feriados de noviembre

Ilustración de una cajera que entrega billetes de cien dólares a un hombre a través de la abertura de una ventanilla de vidrio.
Las sucursales bancarias permanecerán cerradas por el Día del Bancario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este viernes 6 de noviembre, los bancos no abrirán sus sucursales ni atenderán al público por el Día del Bancario. La medida alcanzará a las entidades financieras de todo el país, aunque los usuarios podrán utilizar los canales electrónicos para las operaciones que permanezcan habilitadas.

Por qué se celebra el Día del Bancario el 6 de noviembre

El Día del Bancario conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, el sindicato de los trabajadores del sistema financiero, el 6 de noviembre de 1924. La fecha está contemplada en el convenio colectivo de la actividad y tiene el mismo tratamiento que un feriado nacional para el personal alcanzado.

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Infografía con ilustraciones de un edificio bancario, un teléfono móvil, iconos de calendarios y recuadros informativos sobre servicios financieros.
Los cajeros automáticos y las plataformas digitales seguirán disponibles durante la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, las sucursales de bancos públicos y privados no prestarán atención presencial el viernes. La jornada implica descanso para los empleados del sector y suspende las operaciones que requieran intervención en las oficinas.

El cierre no modifica los vencimientos que puedan tener los usuarios ni elimina el funcionamiento de los servicios digitales. De todos modos, conviene prever con anticipación los trámites que exijan la presencia en una sucursal, sobre todo por la sucesión de días no operativos que habrá la semana próxima.

Ilustración de un hombre que presenta un documento ante una empleada tras un cristal con billetes y un calendario.
La atención presencial se interrumpirá en todo el país este viernes 6 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionarán los bancos el 6 de noviembre

Durante el viernes 6 no se podrán realizar trámites por ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles en las sucursales. Tampoco habrá atención para consultas presenciales vinculadas con cuentas, préstamos u otros productos bancarios.

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Sí seguirán disponibles los canales habituales de autoservicio y las herramientas digitales de cada entidad. Entre las alternativas para los clientes se encuentran:

  • Cajeros automáticos, para extracción de efectivo y las operaciones que admita cada terminal.
  • Home banking y aplicaciones móviles, para consultar saldos, hacer transferencias y pagar servicios.
  • Tarjetas de débito y crédito, billeteras virtuales y pagos con código QR en los comercios que los acepten.

La disponibilidad de esos servicios no supone que todas las transacciones se acrediten en el acto. Algunas operaciones pueden quedar sujetas a los plazos de procesamiento del siguiente día hábil, según el tipo de movimiento y la entidad interviniente.

Manos de dos personas que entregan y reciben billetes de pesos argentinos sobre un mostrador con panel de vidrio.
El calendario de noviembre acumulará varios días sin actividad en las entidades financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasará con los bancos durante la visita del papa León XIV

El cierre por el Día del Bancario se encadenará con el fin de semana y con los feriados dispuestos por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El lunes 9 será feriado nacional en todo el territorio, de acuerdo con el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Además, el martes 10 será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Para esa misma fecha, el Banco Central de la República Argentina informó un feriado bancario nacional, por lo que las entidades y cámaras electrónicas de compensación no tendrán actividad.

Así, en la mayor parte del país las sucursales permanecerán sin atención presencial desde el viernes 6 hasta el martes 10, inclusive, y volverán a operar el miércoles 11. En la provincia de Buenos Aires, donde ese miércoles también será feriado por la visita papal, la reapertura se trasladará al jueves 12.

El cronograma oficial del BCRA contempla el feriado nacional del 9 y el bancario del 10. Los servicios electrónicos, cajeros y medios de pago digitales continuarán como las principales vías para operar durante esas jornadas, con las limitaciones que pueda tener cada transacción.

Ilustración en acuarela de un hombre en traje que muestra un papel a una pareja sentada frente a un escritorio dentro de una oficina.
El Día del Bancario incluye un adicional para los trabajadores comprendidos en el convenio del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto es el bono por el Día del Bancario

Los trabajadores comprendidos por el convenio de la actividad financiera percibirán un adicional anual mínimo de $ 2.275.519,25 por el Día del Bancario. El importe deberá acreditarse, como máximo, el viernes 6 de noviembre, junto con la liquidación que corresponda en cada entidad.

La cifra funciona como piso y puede ser superior según la categoría, la antigüedad y otros adicionales de cada empleado. El pago se suma al salario habitual y debe figurar como un concepto diferenciado en el recibo de haberes.

El valor vigente incluye la actualización salarial del 1,9% correspondiente a septiembre, que modificó la escala del sector. Los trabajadores que registren una diferencia en la liquidación podrán revisar las condiciones de su categoría y los conceptos aplicados por su empleador.

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