OpenAI gastó USD 1,2 millones en agentes de IA para hallar fallas en un sistema operativo de código abierto

La corrida técnica demandó un gasto de 1,2 millones de dólares en créditos de computación, con un costo promedio de 1.279 dólares por vulnerabilidad (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

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OpenAI informó que un sistema de agentes de IA encontró, comprobó y redactó parches para 948 fallas del núcleo de Linux que permiten a un usuario sin privilegios tomar el control total de la computadora. La empresa gastó USD 1,2 millones en créditos de su API en una sola corrida, según un informe técnico publicado el 4 de noviembre.

El gasto exacto fue de USD 1.213.430, lo que equivale a USD 1.279 por cada exploit, el programa que aprovecha una falla para atacar. Según el reporte, el sistema analizó 2.308 hallazgos posibles del núcleo y logró reproducir 1.724 vulnerabilidades en un entorno aislado.

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Las fallas son de “escalada de privilegios local”: sirven para que alguien que ya tiene una cuenta limitada en un equipo obtenga acceso de administrador, conocido como “root”. No permiten, por sí solas, entrar a una máquina desde internet. Las pruebas se hicieron sobre una máquina virtual con un sistema de escritorio común, no debilitado.

El núcleo de Linux, con más de 40 millones de líneas de código, funciona dentro de teléfonos Android, infraestructura en la nube y supercomputadoras, según el propio informe. OpenAI lo eligió para medir hasta dónde llegan sus modelos al buscar errores en un programa de esa escala.

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Cuánto vale cada falla en el mercado

OpenAI comparó el resultado con las recompensas históricas de dos concursos de seguridad. Pwn2Own pagó USD 20.000 y TyphoonPWN USD 70.000 por un exploit de este tipo en Linux. Con esos montos, las 948 fallas valdrían entre USD 18,9 millones y USD 66,3 millones, de 16 a 55 veces lo que costó la corrida.

El modelo de OpenAI descubrió y ejecutó al menos diez técnicas inéditas de ataque sobre el código abierto del sistema (REUTERS/Carlos Barria)

En otra prueba, sobre una versión de Linux con menos superficie de ataque, el sistema obtuvo 21 códigos de explotación de escalada de privilegios por unos USD 32.936. La empresa calcula que esos 21 habrían recibido cerca de USD 1,5 millones en recompensas si el programa kernelCTF los hubiera aceptado. En 2026, ese programa aceptó 26 exploits de este tipo.

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OpenAI agregó que sus agentes descubrieron y usaron al menos 10 técnicas de ataque nuevas en Linux. Además, afirmó que el modelo usado, que aún no se lanzó, halló más de cinco veces más fallas de este tipo que una corrida hecha en julio con GPT-5.6 Sol, pese a tres meses de refuerzos en el código.

Mientras duraba el análisis, que tardó alrededor de 30 horas, los responsables de Linux avanzaron por su cuenta. Según el informe, 61 de las fallas ya estaban corregidas en la versión principal del sistema, otras 43 tenían parches en preparación y 299 se discutían públicamente.

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Los mantenedores de Linux ya habían corregido 61 de los errores reportados y mantenían otros 43 parches en etapa de preparación (Europa Press)

Un investigador humano revisó los resultados antes de cada reporte, y los parches generados por el sistema son propuestas para que los mantenedores las evalúen, no correcciones ya incorporadas. OpenAI aclaró que los costos informados son un tope, porque espera abaratar el proceso con mejores herramientas.

La empresa sostiene que generar parches de forma automática será necesario para reducir el tiempo en que una falla queda expuesta. También escribió que un equipo con un sistema desactualizado debe considerarse, en el corto y mediano plazo, equivalente a uno con acceso administrador para un atacante con recursos.

Qué recomienda la empresa a los usuarios

OpenAI pide mantener el software al día y usar aislamiento, con herramientas como Firecracker y gVisor, para limitar el daño si una falla se explota. En junio, con otro modelo de la compañía, había reportado 24 exploits de este tipo en Linux.

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Tras la corrida, la compañía envió cientos de reportes con parches de las fallas críticas, siguiendo la guía de la comunidad de Linux, y trabaja con sus socios del programa Patch the Planet para enviar el resto de forma gradual.