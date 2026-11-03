Panamá

Por disparar contra dos menores de edad tres personas quedan bajo detención provisional en Panamá

De forma premeditada realizaron varias detonaciones con arma de fuego contra los niños, de acuerdo con las autoridades

Manos que sujetan una pistola al momento de la detonación, con destello luminoso, humo y chispas sobre un fondo negro.
Una persona acciona una pistola en la oscuridad y produce un fogonazo con humo y chispas frente a una diana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Procuraduría General de la Nación logró que un tribunal confirmara la detención provisional para tres personas señaladas de disparar contra dos menores de edad en el corregimiento de Tocumen, un ataque que estuvo a punto de costarles la vida a las víctimas.

El hecho ocurrió el 21 de octubre en el sector de Las Palmitas, cuando el agresor, de forma premeditada, realizó varias detonaciones con arma de fuego contra los dos niños.

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Las heridas, repartidas en distintas partes del cuerpo, obligaron a una atención médica de urgencia que les permitió sobrevivir.

La Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana de la Procuraduría legalizó la aprehensión de un hombre y una mujer vinculados a ese ataque. A ambos se les imputaron los delitos de homicidio doloso agravado en grado de tentativa y asociación ilícita.

Con esas dos legalizaciones, la cifra de imputados bajo detención provisional por el caso llegó a tres. El tribunal competente admitió los cargos y ordenó que los señalados permanecieran detenidos durante la fase de investigación.

Tres niños de pie de espaldas en una calle urbana flanqueada por edificios y farolas encendidas durante la noche.
Niños permanecen de espaldas en medio de una calle iluminada por farolas durante la noche en un barrio de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana legalizó además la aprehensión de otro hombre, también vinculado al ataque. En este caso, la imputación se limitó al delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

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La Fiscalía sustentó ante el tribunal el riesgo de pérdida de evidencias y la posibilidad de que el imputado afectara a familiares de las víctimas. También invocó la naturaleza del delito y el peligro que representaba para la comunidad.

Con esos argumentos acreditados, se ordenó la detención provisional del hombre por el término que dure la investigación del caso.

En un expediente distinto, la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita obtuvo la confirmación de la detención provisional para 10 personas aprehendidas durante la operación Élite.

El Tribunal Superior de Apelaciones también revocó el depósito domiciliario de otra persona y ordenó su detención.

Un hombre esposado está sentado en una banca metálica dentro de una estación de policía junto a varios agentes.
Un hombre joven permanece esposado en la estación de policía de la zona de Santa Ana en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los señalados están presuntamente vinculados al delito de pandillerismo. La operación se desarrolló en el Sector 5 del corregimiento de 24 de Diciembre, con el objetivo de desarticular una estructura criminal ligada a drogas, homicidios y posesión ilícita de armas.

Las investigaciones habían comenzado en 2025 y apuntaban a una zona conocida como “La Favela” o “La Invasión”, identificada como el área de operación del grupo. Según la Procuraduría, allí se concentraba buena parte de la actividad ilícita que se buscaba desarticular.

Durante la audiencia de apelación, el tribunal validó los riesgos procesales invocados por la Fiscalía: peligro para testigos, posible destrucción de pruebas y riesgo para la comunidad. Con esos elementos, concluyó que la detención provisional era la medida más proporcional y necesaria mientras avanza la investigación.

En la provincia de Chiriquí, la Fiscalía Regional consiguió que un hombre quedara con detención provisional tras ser imputado por violencia de género en perjuicio de su expareja sentimental. La medida se dictó por el término que dure la investigación.

La Fiscalía presentó elementos de convicción que sustentaron tanto la conducta penal atribuida como la vinculación del imputado con la víctima. Con esa base pidió la legalización de la aprehensión, la imputación del cargo y la detención provisional por el riesgo existente para la mujer, solicitud que el tribunal admitió en su totalidad.

Dibujo de una mujer acurrucada en una esquina, mientras la sombra oscura de un hombre se proyecta en la pared detrás de ella.
Una mujer sentada en un rincón con la cabeza apoyada en sus brazos ilustra el impacto emocional del abuso interpersonal frente a la silueta de un hombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hechos se remontan a junio de 2026, cuando el hoy imputado presuntamente intimidó y amenazó en reiteradas ocasiones a su expareja para que volviera con él.

Según el relato de la Fiscalía, utilizó para ello armas punzocortantes (cuchillo, machete y tijeras) y objetos contundentes, entre ellos un martillo.

Los expedientes muestran a la Procuraduría General de la Nación en distintos frentes: estructuras de pandillerismo, un ataque armado contra menores y un caso de violencia de género.

En los tres, los tribunales respaldaron el pedido fiscal de mantener a los señalados bajo detención provisional mientras continúan las investigaciones.

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