Economía

De cuánto es la PUAM de ANSES en noviembre 2026

El haber se actualiza con el incremento del 1,93% que rige para todas las prestaciones previsionales del organismo este mes

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
ANSES aplicó un incremento del 1,93% en las prestaciones previsionales de noviembre de 2026 sobre la base de la inflación de septiembre del INDEC.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó en noviembre de 2026 los montos de todas sus prestaciones previsionales, entre ellas la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que absorbe el mismo incremento mensual que el resto de los haberes del sistema. La suba del 1,93% se calculó en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y determina los valores que el organismo acreditará a lo largo del mes.

La PUAM es una prestación vitalicia y no contributiva que ANSES otorga a adultos mayores que no cuentan con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva. Su existencia dentro del esquema previsional busca garantizar un ingreso básico a quienes quedan fuera del régimen ordinario.

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Al igual que las jubilaciones y pensiones, la PUAM se rige desde julio de 2024 por el mecanismo instaurado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que estableció actualizaciones mensuales de los haberes atadas a la variación del IPC registrada dos meses antes.

En este marco, noviembre de 2026 representa un nuevo eslabón en la cadena de ajustes mensuales que el organismo aplica sobre jubilaciones, pensiones, la PUAM, las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares. El cronograma de cobros contempla los feriados del mes y distribuye las acreditaciones a lo largo de distintas fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

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Ilustración de un hombre mayor con bastón y sombrero caminando ante un edificio con el cartel de ANSES y rejas metálicas.
El Decreto 274/2024 determina que las jubilaciones y pensiones se actualicen cada mes con el registro del Índice de Precios al Consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto es la PUAM de ANSES en noviembre 2026

Con el incremento del 1,93%, el haber básico de la PUAM asciende a $355.326,77 en noviembre de 2026, según lo oficializado mediante la Resolución 304/2026 de ANSES. La cifra equivale al 80% de la jubilación mínima, fijada en $444.158,46 para el mismo período.

A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000, confirmado para noviembre a través del Decreto 1296/2026, lo que eleva el cobro total de la PUAM a $425.326,77. El refuerzo se acredita de forma automática junto con el haber mensual y no requiere inscripción previa ni gestiones en las oficinas del organismo.

Los titulares de la PUAM perciben sus haberes en el mismo tramo del calendario que las jubilaciones que no superan el haber mínimo, con pagos distribuidos entre el 11 y el 20 de noviembre según la terminación del DNI.

Quiénes cobran la PUAM de ANSES

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no perciban ningún haber jubilatorio, pensión contributiva, retiro por invalidez ni Prestación por Desempleo. Para acceder, los solicitantes deben ser argentinos nativos, naturalizados con al menos 10 años de residencia en el país, o extranjeros con un mínimo de 20 años continuos de residencia.

En todos los casos, la residencia en territorio argentino debe mantenerse una vez otorgada la prestación: ANSES puede suspender el pago si el titular se ausenta por más de 90 días corridos. Previo al otorgamiento, el organismo realiza una evaluación socioeconómica y patrimonial del solicitante.

Los titulares de la PUAM cuentan con cobertura médica automática a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y pueden acceder, cuando corresponda, a asignaciones familiares.

Ilustración de un hombre mayor que recibe billetes en ventanilla dentro de una oficina con la inscripción ANSES en la pared.
El haber básico de la Pensión Universal para el Adulto Mayor subió a $355.326,77 en noviembre, cifra equivalente al 80% de la jubilación mínima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones de ANSES en noviembre 2026

El haber jubilatorio mínimo se ubica en $444.158,46 en noviembre de 2026, mientras que el tope máximo alcanza $2.988.765,82. La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes del cálculo previsional contributivo, se sitúa en $203.182,22.

El bono extraordinario de $70.000 se acredita en su totalidad a quienes cobran la jubilación mínima, llevando el ingreso bruto total a $514.158,46. Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo pero inferiores a ese tope, el bono se otorga en forma proporcional. Quienes superen los $514.158,46 no perciben el refuerzo.

El cronograma de cobro para quienes perciben hasta el haber mínimo se extiende del 11 al 20 de noviembre, distribuido por terminación de DNI. Los beneficiarios que cobran haberes superiores a la mínima acceden al pago entre el 24 y el 30 del mes.

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